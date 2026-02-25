Buscan Alemania y China reforzar lazos económicos tras reunión

El presidente de China, Xi Jinping, recibió este miércoles en Pekín al canciller alemán Friedrich Merz, en una visita oficial orientada a reforzar la cooperación económica y revisar temas de seguridad internacional.

El encuentro se realizó en la residencia estatal Diaoyutai, después de que Merz sostuviera conversaciones con el primer ministro Li Qiang.

Cabe mencionar que se trata del primer viaje del líder alemán a China desde que asumió el cargo.

Además, la gira ocurre en un contexto de tensiones entre Europa y Estados Unidos y tras visitas recientes de otros mandatarios europeos a Pekín, lo que refleja el interés del bloque por mantener abiertos los canales con el gigante asiático.

Reducir riesgos sin romper la relación

Berlín busca disminuir la dependencia económica de China, aunque sin apostar por un desacople total. Antes de partir, Merz calificó esa opción como un “error” y defendió un diálogo equilibrado.

El canciller adelantó que abordaría temas sensibles como la sobrecapacidad industrial, las restricciones a la exportación de materias primas estratégicas y el equilibrio comercial entre ambas economías.

China se mantuvo en 2025 como el principal socio comercial de Alemania, con intercambios superiores a los 250 mil millones de euros.

Empresas y agenda internacional

Merz viajó acompañado por una delegación de cerca de 30 directivos de grandes firmas industriales, entre ellas Volkswagen, Siemens y BMW, lo que subraya el peso económico de la visita.

En el plano geopolítico, ambos líderes prevén abordar la guerra en Ucrania y otros temas de seguridad. El gobierno alemán ha pedido a Pekín usar su influencia para impulsar una salida política al conflicto, mientras China insiste en mantener una postura que define como neutral.

Tras su agenda en la capital, el canciller alemán viajará a Hangzhou, uno de los principales polos tecnológicos y logísticos del país, donde sostendrá reuniones con autoridades locales y empresarios antes de regresar a Berlín.

Comentarios