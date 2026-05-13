Trump llega a China para reunión clave con Xi Jinping

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aterrizó este miércoles en Pekín para iniciar una visita de Estado que buscará redefinir la relación entre las dos principales potencias del mundo en medio de tensiones comerciales, disputas tecnológicas y conflictos internacionales.

El mandatario estadounidense arribó a la capital china a las 19:50 horas locales acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y una delegación de empresarios de alto perfil integrada por Elon Musk, director de Tesla; Tim Cook, CEO de Apple; y Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia.

La visita representa el segundo viaje oficial de Trump a China desde su primera administración, cuando acudió a Pekín en noviembre de 2017.

Recibimiento oficial en Pekín

Trump fue recibido en el aeropuerto por el vicepresidente chino, Han Zheng, además del embajador chino en Estados Unidos, Xie Feng, y el viceministro de Relaciones Exteriores, Ma Zhaoxu.

La ceremonia incluyó una guardia de honor, una banda militar y la presencia de cientos de jóvenes chinos que participaron en el protocolo de bienvenida.

Al descender del Air Force One, Trump levantó el puño ante las cámaras mientras sonaba la banda militar antes de abordar la caravana oficial rumbo al centro de Pekín.

Detrás del presidente estadounidense descendieron también Eric Trump y Lara Trump, además de varios integrantes de la comitiva empresarial y política.

Wheels down in Beijing!



President Donald J. Trump lands for a landmark summit with China, greeted by Vice President Han Zheng during a welcome ceremony. pic.twitter.com/4q2mATZrn4 — The White House (@WhiteHouse) May 13, 2026

La tregua comercial, tema central

La agenda entre Trump y Xi Jinping estará marcada por la reciente tregua comercial alcanzada entre ambas potencias tras meses de enfrentamientos arancelarios.

Aunque ambos gobiernos buscan consolidar acuerdos económicos, persisten diferencias importantes relacionadas con el acceso al mercado chino, las restricciones tecnológicas y el control de materiales estratégicos como las tierras raras.

Previo a la llegada de Trump, funcionarios de ambos países sostuvieron reuniones económicas en Seúl para intentar avanzar en la resolución de las disputas comerciales.

Taiwán e Irán elevan la tensión diplomática

Además de la economía, la visita estará marcada por temas geopolíticos sensibles como Taiwán y la guerra en Irán.

Antes de viajar a China, Trump adelantó que abordará directamente con Xi Jinping el conflicto en Medio Oriente y la situación de Taiwán, isla autónoma respaldada militarmente por Washington y considerada por Pekín como parte de su territorio.

Horas antes de la llegada del mandatario estadounidense, el Gobierno chino pidió a Estados Unidos “manejar con prudencia” el tema taiwanés y detener el envío de armamento a la isla.

La Casa Blanca también busca que China participe en los esfuerzos internacionales para contener la escalada militar en Irán.

La llegada del presidente estadounidense generó un amplio seguimiento mediático en China.

Durante su estancia en Pekín, Trump sostendrá reuniones privadas con Xi Jinping, participará en una cena de Estado y acudirá a eventos protocolarios en sitios emblemáticos del poder chino, como el Gran Palacio del Pueblo y Zhongnanhai, sede de la dirigencia del Partido Comunista.

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