Xiomara Castro denuncia intento de golpe en Honduras

La presidenta saliente de Honduras, Xiomara Castro, acusó este martes la existencia de un intento de golpe contra su gobierno tras la liberación del exmandatario Juan Orlando Hernández, quien recibió un indulto del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pese a haber sido condenado a 45 años de prisión por delitos de narcotráfico.

A través de un comunicado, Castro llamó al pueblo hondureño a brindar un “respaldo consciente y pacífico” ante la eventual llegada de Hernández al país.

Alerta por regreso del exmandatario

La mandataria aseguró que, con base en información de inteligencia verificada, el expresidente planea ingresar a Honduras para proclamar al ganador de las elecciones celebradas el pasado 30 de noviembre, cuyos resultados oficiales aún no han sido confirmados.

“Juan Orlando Hernández, perdonado en Estados Unidos, planifica su ingreso al país para proclamar al ganador de las elecciones”, advirtió.

Acusación de ruptura del orden constitucional

Castro señaló que estas acciones formarían parte de una estrategia para romper el orden constitucional y democrático, en un contexto de incertidumbre electoral.

“Se trata de una agresión orientada a un golpe contra el gobierno”, afirmó, al tiempo que alertó sobre el riesgo de inestabilidad política.

Llamado a movilización pacífica

Ante este escenario, la presidenta instó a la población, movimientos sociales, colectivos y ciudadanía en general a concentrarse de manera urgente y pacífica en Tegucigalpa para defender el mandato popular y rechazar cualquier intento golpista.

“Es necesario hacer visible ante el mundo que aquí se gesta un nuevo golpe”, subrayó.

