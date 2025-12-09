Podcast
Internacional

Ucrania no cederá territorios a Rusia, afirma Zelensky

En plena presión de Estados Unidos para aceptar un acuerdo, Zelensky descartó ceder territorio y buscó respaldo en Europa

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, mantuvo este martes una agenda diplomática en Italia y el Vaticano, mientras se endurecen las presiones desde Washington para que Kiev acepte un compromiso que implique concesiones territoriales a Rusia. 

El mandatario ucraniano afirmó que no entregará ni un centímetro de su país.

“No tenemos derecho a ceder nada”: Zelensky

En un intercambio con periodistas vía WhatsApp, Zelensky reconoció abiertamente que Estados Unidos está presionando para lograr un acuerdo, pero reiteró que Ucrania no aceptará una cesión territorial.

“Claramente no queremos renunciar a nada, según la Constitución ucraniana, el derecho internacional y, para ser franco, por un derecho moral, no podemos hacerlo", subrayó.

Cabe señalar que dicho mensaje llega llega mientras Rusia insiste en que cualquier acuerdo pase por el control definitivo del Donbás, territorio ocupado en gran parte por las fuerzas rusas desde 2022.

rusia-ucrania-ultimatum.jpg

Encuentro con el papa León XIV en Castel Gandolfo

El presidente ucraniano inició el día reuniéndose con el papa León XIV en Castel Gandolfo. Según la Santa Sede, el pontífice insistió en la necesidad de mantener el diálogo y expresó su deseo de una “paz justa y duradera”.

El Vaticano ha mantenido una postura de neutralidad activa desde el inicio del conflicto, ofreciendo mediación humanitaria sin alinearse directamente con ninguna de las partes.

sheinbaum-papa-leon-xiv.jpg

Esta fue la tercera reunión entre Zelensky y León XIV desde el inicio de la guerra.

Más tarde, el mandatario se reuniría con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en busca de un frente europeo cohesionado ante la creciente presión estadounidense.

Europa cierra filas con Kiev

La visita de Zelenskyy a Italia se suma a su gira europea del lunes, cuando sostuvo reuniones con el primer ministro británico, Keir Starmer; el presidente francés, Emmanuel Macron; y el canciller alemán, Friedrich Merz.

Los tres líderes respaldaron la postura ucraniana. Starmer advirtió que las negociaciones están en una “etapa crítica” y subrayó que el objetivo es un alto el fuego “justo y duradero”.

Merz se mostró escéptico ante partes del plan estadounidense y remarcó que los próximos días podrían ser “decisivos”.

Rusia y Ucrania intensifican ataques aéreos

Mientras la diplomacia avanza lentamente, la guerra continúa.

La Fuerza Aérea ucraniana reportó que Rusia lanzó 110 drones contra diversas regiones del país durante la noche, de los cuales 84 fueron derribados.

eua-rusia-ucrania.jpg

Varias zonas sufrieron apagones debido a ataques previos sobre infraestructura energética.

Por su parte, Rusia denunció la destrucción de 121 drones ucranianos en múltiples regiones y en la Crimea ocupada. Uno de los ataques dejó nueve heridos en Chuvashia.

 


