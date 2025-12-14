Podcast
Internacional

Zelensky se reúne en Berlín con enviados de EUA por la guerra

El presidente de Ucrania dialoga con una delegación estadounidense para buscar un alto el fuego con Rusia y definir garantías de seguridad

  • 14
  • Diciembre
    2025

El presidente de Ucrania, Volodymir Zelensky, sostuvo este domingo en Berlín una reunión con una delegación de Estados Unidos, encabezada por el emisario especial Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del expresidente Donald Trump, con el objetivo de avanzar en negociaciones para poner fin a la guerra con Rusia.

El encuentro se da en el contexto de los esfuerzos del presidente estadounidense por cerrar un conflicto que se ha prolongado por casi cuatro años, aunque aún persisten puntos clave sin resolver, como las concesiones territoriales que exigiría Moscú, las garantías de seguridad solicitadas por Kiev y la disposición de Rusia para aceptar las propuestas europeas y estadounidenses.

“Comenzamos nuestra reunión”, informó Zelensky a través de Facebook, donde compartió una fotografía junto al canciller alemán Friedrich Merz, así como con los representantes estadounidenses y el comandante en jefe de la OTAN en Europa, el general Alexus Grynkewich.

Reuniones continuarán lunes

Previo al encuentro, el mandatario ucraniano señaló que está abierto al diálogo y calificó la reunión como “importante”. Detalló que las conversaciones en la capital alemana se extenderán durante este domingo y el lunes.

Zelensky indicó además que aún no ha recibido una respuesta formal de Washington sobre la versión más reciente del plan de propuestas para finalizar la guerra, el cual fue modificado esta semana por Ucrania y sus aliados europeos.

El presidente ucraniano reiteró que su país exige garantías de seguridad por parte de Estados Unidos y de Europa para evitar una nueva agresión rusa en caso de alcanzarse un alto el fuego.

“Estamos considerando un plan marco de 20 puntos que culmina en un alto el fuego (…) queremos asegurarnos de que no se repita una guerra”, afirmó.

Zelensky explicó que las discusiones bilaterales contemplan un mecanismo de protección inspirado en el Artículo 5 de la OTAN, que establece la defensa mutua entre sus miembros, aunque sin que Ucrania se incorpore formalmente a la Alianza Atlántica.

Finalmente, el mandatario expresó su expectativa de que Estados Unidos respalde la propuesta de congelar la línea actual del frente, en lugar de que Ucrania ceda la totalidad de la región oriental del Donbás, como lo exige Rusia.

“La opción más justa es que las cosas se queden como están”, concluyó Zelensky.


Comentarios

