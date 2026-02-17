Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_02_17_at_9_16_49_PM_50556b8ec6
Internacional

Zelensky llama injusto a Trump por su presión a Ucrania

Este martes arrancaron las negociaciones de tres días entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos para lograr la paz tras casi cuatro años de conflicto

  • 17
  • Febrero
    2026

La primera jornada de conversaciones entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos en Ginebra concluyó tras aproximadamente cuatro horas y media de diálogo. Las delegaciones acordaron continuar las reuniones este miércoles 18 de febrero y no se lograron avances significativos.

Mientras todo esto ocurría, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, se mostró descontento con las actitudes que el presidente Donald Trump ha mostrado hacia él y la resolución del conflicto, calificándolo de “injusto”.

Desde el inicio, el presidente ucraniano dejó clara su inconformidad con el enfoque planteado por el expresidente estadounidense para alcanzar un acuerdo de paz. En declaraciones ofrecidas este martes, el mandatario de Kiev calificó como “injusta” la postura del estadounidense, quien ha insistido públicamente en que Ucrania debe asumir concesiones para poner fin al conflicto.

Para Zelensky, el problema no radica únicamente en la idea de negociar, sino en la dirección de la presión. Lo que más le incomoda —y así lo expresó— es que los llamados a ceder estén dirigidos principalmente a Kiev y no a Moscú. A su juicio, resulta desequilibrado que se demande flexibilidad a Ucrania mientras no se exigen compromisos equivalentes a Rusia. Aunque reconoció que podría resultar más sencillo para Trump presionar a un país como Ucrania, más pequeño y dependiente del respaldo occidental, el presidente ucraniano subrayó que una paz verdadera y duradera no puede construirse otorgando ventajas estratégicas al mandatario ruso, Vladímir Putin.

Zelensky fue más allá al señalar que espera que la postura de Trump responda únicamente a una estrategia discursiva y no a una decisión firme de política exterior. “Espero que sea solamente su táctica y no la decisión”, afirmó, aludiendo a las recientes declaraciones en las que Trump responsabilizó en dos ocasiones al líder ucraniano de realizar concesiones como condición para la paz. El presidente ucraniano también dejó claro que no es alguien que ceda fácilmente ante la presión externa, enviando así un mensaje tanto a Washington como a Moscú.

Estas declaraciones se produjeron mientras los equipos negociadores de Ucrania y Rusia, con mediación estadounidense, sostenían las pláticas en Ginebra, Suiza, en la que sería la tercera ronda de conversaciones de paz. 

A pesar de los esfuerzos diplomáticos, el principal obstáculo continúa siendo el tema territorial, particularmente el control sobre la región del Donbás, que en su mayor parte se encuentra bajo control ruso. Este punto sigue siendo el núcleo del desacuerdo y el factor que complica cualquier posible avance sustancial en las negociaciones.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

INFO_7_UNA_FOTO_66_08a08d2f82
Fiscalía de EUA acusa a Maduro de vender pasaportes diplomáticos
iran_rusia_navales_df0d1b959b
Irán y Rusia realizarán maniobras navales en Omán
f1be14e867e83584d8f5eb4043702f267f233bb6_f0637d62c8
Boric pide al Papa intervenir en crisis humanitaria de Cuba
publicidad

Últimas Noticias

denuncia_fraude_justicia_segura_e1de2714f9
Brindan atención a víctimas por fraude de Justicia Segura
EH_DOS_FOTOS_18_a18fb987eb
Residente dirigirá una película sobre Puerto Rico con Bad Bunny
simulacro_sismo_cdmx_edomex_feb26_cf6631e72f
Primer simulacro por sismo 2026 en CDMX y Estado de México
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_02_16_at_1_49_32_AM_0090e2e4aa
Tres firmas van por AHMSA en su subasta del 27 de febrero
Whats_App_Image_2026_02_17_at_1_01_13_AM_18fcae7c50
Miércoles de Ceniza: origen y significado del ritual católico
samuel_garcia_urge_aeropuerto_monterrey_dd84066649
Urge Samuel García terminar obras del Aeropuerto de Monterrey
publicidad
×