Zelensky llama injusto a Trump por su presión a Ucrania

La primera jornada de conversaciones entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos en Ginebra concluyó tras aproximadamente cuatro horas y media de diálogo. Las delegaciones acordaron continuar las reuniones este miércoles 18 de febrero y no se lograron avances significativos.

Mientras todo esto ocurría, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, se mostró descontento con las actitudes que el presidente Donald Trump ha mostrado hacia él y la resolución del conflicto, calificándolo de “injusto”.

Desde el inicio, el presidente ucraniano dejó clara su inconformidad con el enfoque planteado por el expresidente estadounidense para alcanzar un acuerdo de paz. En declaraciones ofrecidas este martes, el mandatario de Kiev calificó como “injusta” la postura del estadounidense, quien ha insistido públicamente en que Ucrania debe asumir concesiones para poner fin al conflicto.

Para Zelensky, el problema no radica únicamente en la idea de negociar, sino en la dirección de la presión. Lo que más le incomoda —y así lo expresó— es que los llamados a ceder estén dirigidos principalmente a Kiev y no a Moscú. A su juicio, resulta desequilibrado que se demande flexibilidad a Ucrania mientras no se exigen compromisos equivalentes a Rusia. Aunque reconoció que podría resultar más sencillo para Trump presionar a un país como Ucrania, más pequeño y dependiente del respaldo occidental, el presidente ucraniano subrayó que una paz verdadera y duradera no puede construirse otorgando ventajas estratégicas al mandatario ruso, Vladímir Putin.

Zelensky fue más allá al señalar que espera que la postura de Trump responda únicamente a una estrategia discursiva y no a una decisión firme de política exterior. “Espero que sea solamente su táctica y no la decisión”, afirmó, aludiendo a las recientes declaraciones en las que Trump responsabilizó en dos ocasiones al líder ucraniano de realizar concesiones como condición para la paz. El presidente ucraniano también dejó claro que no es alguien que ceda fácilmente ante la presión externa, enviando así un mensaje tanto a Washington como a Moscú.

Estas declaraciones se produjeron mientras los equipos negociadores de Ucrania y Rusia, con mediación estadounidense, sostenían las pláticas en Ginebra, Suiza, en la que sería la tercera ronda de conversaciones de paz.

A pesar de los esfuerzos diplomáticos, el principal obstáculo continúa siendo el tema territorial, particularmente el control sobre la región del Donbás, que en su mayor parte se encuentra bajo control ruso. Este punto sigue siendo el núcleo del desacuerdo y el factor que complica cualquier posible avance sustancial en las negociaciones.

