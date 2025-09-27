Zelensky anuncia plan para exportar armas ucranianas

El Gobierno de Ucrania trabaja en la expansión de su producción de defensa y en el inicio de exportaciones controladas de armamento de fabricación nacional, afirmó el presidente Volodímir Zelensky en un mensaje difundido este sábado en redes sociales.

El mandatario detalló que ya se alcanzaron acuerdos con cuatro países para abrir plataformas de exportación, aunque precisó que estas solo abarcarán armas de las que no exista escasez en el Ejército ucraniano.

La prioridad seguirá siendo abastecer a las Fuerzas Armadas.

“En los ámbitos en los que producimos más, podemos exportar el resto y obtener dinero para invertir en bienes que son escasos, drones, interceptores, drones de largo alcance, cosas para las que no hay suficiente dinero”, explicó.

Zelensky subrayó que este sistema favorece a las necesidades militares del país, aunque reconoció que el sector empresarial desearía exportar todo tipo de armamento. Recalcó que las exportaciones estarán controladas hasta el final de la guerra.

En su balance de la participación ucraniana en la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente destacó más de 40 reuniones con aliados y países amigos, además de encuentros organizados por Kiev que registraron un número récord de participantes.

También mencionó su reunión con el presidente estadounidense, Donald Trump, calificada como “muy productiva”, y celebró las señales positivas sobre el posible uso de los fondos rusos congelados para la defensa y reconstrucción de Ucrania.

Finalmente, insistió en que es necesario mantener la presión internacional sobre Rusia para lograr el fin de la guerra.

