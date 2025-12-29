Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
AP_25363415940349_a749f8031a
Internacional

EUA ofrece a Ucrania garantías de seguridad por 15 años

Washington plantea garantías por 15 años a Kiev dentro de un plan de paz, aunque Zelensky pide compromisos más largos para frenar a Rusia

  • 29
  • Diciembre
    2025

Estados Unidos ofreció a Ucrania garantías de seguridad por un periodo de 15 años como parte de un plan de paz en discusión, informó este lunes el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien subrayó que preferiría un compromiso de hasta 50 años para disuadir futuras agresiones de Rusia.

El anuncio se dio tras el encuentro entre Zelensky y el presidente estadounidense Donald Trump, realizado el domingo en Florida.

Trump aseguró que Kiev y Moscú están “más cerca que nunca” de alcanzar un acuerdo, aunque advirtió que las negociaciones aún podrían fracasar.

Garantías, eje del plan de paz

Zelensky sostuvo que sin garantías de seguridad reales el conflicto no podrá terminar.

“De manera realista, esta guerra no acabará”, afirmó en mensajes de voz enviados a periodistas.

AP25362794325554.jpg

Aunque los detalles no se han hecho públicos, el mandatario explicó que las garantías incluyen mecanismos de supervisión de un eventual acuerdo y la “presencia” de países aliados. Rusia, sin embargo, ha reiterado que no aceptará el despliegue de fuerzas de la OTAN en territorio ucraniano.

Puntos críticos sin resolver

Las conversaciones siguen estancadas en temas clave como el retiro de tropas y el futuro de la central nuclear de Zaporiyia, ocupada por Rusia y considerada una de las más grandes del mundo.

 Trump reconoció que, pese a meses de negociaciones encabezadas por Washington, aún no hay avances definitivos.

AP25362807829358.jpg

Reacciones internacionales

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, señaló que se prevé una conversación entre Trump y el presidente ruso Vladímir Putin en el corto plazo, sin indicios de un diálogo con Zelensky.

En Europa, el presidente francés Emmanuel Macron anunció que los aliados de Ucrania se reunirán en París en enero para definir las contribuciones concretas de cada país a las garantías de seguridad.

Zelensky indicó que el plan de paz de 20 puntos debería someterse a un referéndum nacional. No obstante, recordó que para organizar la votación se requiere un alto el fuego de al menos 60 días, una condición que Moscú no ha aceptado sin un acuerdo integral previo.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25363195193017_bae5da5663
EUA promete $2,000 mdd para la ONU, pero impone condiciones
AP_25363408388347_960c3e8c0f
Rusia acusa a Ucrania de ataque con drones a residencia de Putin
Acusan_a_exfiscal_de_Georgia_por_asesinato_de_capo_ruso_b579b8b7b1
Acusan a exfiscal de Georgia por asesinato de capo ruso
publicidad

Últimas Noticias

cristiano_ronaldo_mil_goles_gol_957_208f272ece
Cristiano Ronaldo apunta a los 1000 goles antes de retirarse
EH_UNA_FOTO_2025_12_30_T141216_257_15c07ed528
Vision Board: la tendencia visual para cumplir metas en 2026
IMG_6055_2f9a6dcd35
Largas filas en módulos vehiculares en el último día del año
publicidad

Más Vistas

drews_866be2b409
Hallan a una víctima y detienen a siete por ataque en Chiapas
a18e5290_a946_41ac_bf45_5c8366b6790c_555b252735
Accidente laboral deja dos muertos en Santa Catarina
Fallece_el_hombre_mas_obeso_del_mundo_a_los_41_anos_era_mexicano_0beb751d3b
Fallece el hombre más obeso del mundo a los 41 años; era mexicano
publicidad
×