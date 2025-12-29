EUA ofrece a Ucrania garantías de seguridad por 15 años

Estados Unidos ofreció a Ucrania garantías de seguridad por un periodo de 15 años como parte de un plan de paz en discusión, informó este lunes el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien subrayó que preferiría un compromiso de hasta 50 años para disuadir futuras agresiones de Rusia.

El anuncio se dio tras el encuentro entre Zelensky y el presidente estadounidense Donald Trump, realizado el domingo en Florida.

Trump aseguró que Kiev y Moscú están “más cerca que nunca” de alcanzar un acuerdo, aunque advirtió que las negociaciones aún podrían fracasar.

Garantías, eje del plan de paz

Zelensky sostuvo que sin garantías de seguridad reales el conflicto no podrá terminar.

“De manera realista, esta guerra no acabará”, afirmó en mensajes de voz enviados a periodistas.

Aunque los detalles no se han hecho públicos, el mandatario explicó que las garantías incluyen mecanismos de supervisión de un eventual acuerdo y la “presencia” de países aliados. Rusia, sin embargo, ha reiterado que no aceptará el despliegue de fuerzas de la OTAN en territorio ucraniano.

Puntos críticos sin resolver

Las conversaciones siguen estancadas en temas clave como el retiro de tropas y el futuro de la central nuclear de Zaporiyia, ocupada por Rusia y considerada una de las más grandes del mundo.

Trump reconoció que, pese a meses de negociaciones encabezadas por Washington, aún no hay avances definitivos.

Reacciones internacionales

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, señaló que se prevé una conversación entre Trump y el presidente ruso Vladímir Putin en el corto plazo, sin indicios de un diálogo con Zelensky.

En Europa, el presidente francés Emmanuel Macron anunció que los aliados de Ucrania se reunirán en París en enero para definir las contribuciones concretas de cada país a las garantías de seguridad.

Zelensky indicó que el plan de paz de 20 puntos debería someterse a un referéndum nacional. No obstante, recordó que para organizar la votación se requiere un alto el fuego de al menos 60 días, una condición que Moscú no ha aceptado sin un acuerdo integral previo.

Comentarios