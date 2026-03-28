Ucrania y Catar sellan alianza en defensa a 10 años

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, alcanzó un acuerdo estratégico con Catar para desarrollar proyectos conjuntos en materia de defensa durante al menos una década, tras una reunión sostenida este sábado en Doha con el emir Tamim bin Hamad Al Thani.

Según informó el mandatario ucraniano, ambas naciones pactaron una asociación “mutuamente beneficiosa” enfocada en fortalecer la seguridad y la protección de la vida en sus respectivos territorios.

El encuentro contó también con la participación del primer ministro catarí, Mohamed bin Abdulrahmán bin Yasim Al Thani.

Como parte de los acuerdos, los jefes del Estado Mayor de ambos países firmaron un convenio que contempla el desarrollo de proyectos en la industria de defensa, la creación de instalaciones de coproducción y alianzas tecnológicas entre empresas.

Durante la reunión, Zelensky expuso la situación de seguridad en Ucrania, marcada por los continuos ataques de Rusia, así como la cooperación de Moscú con Irán.

El presidente ucraniano subrayó que el fortalecimiento de la defensa aérea sigue siendo una prioridad, y destacó el respaldo de sus socios internacionales para enfrentar las amenazas.

Gira en el Golfo Pérsico

La visita a Catar forma parte de una gira regional en la que Zelensky ha buscado reforzar alianzas estratégicas. Previamente, sostuvo un encuentro en Abu Dabi con el presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, con quien acordó cooperación en seguridad y defensa.

Asimismo, el mandatario ucraniano visitó Arabia Saudí, donde se reunió con el príncipe heredero Mohamed bin Salmán, firmando también un acuerdo de colaboración militar.

Zelensky destacó que Ucrania ha desarrollado sistemas efectivos de defensa, con alta capacidad de interceptación de drones y misiles, experiencia que busca compartir con sus aliados.

“La verdadera seguridad se basa en la colaboración”, afirmó el presidente, quien reiteró la disposición de su país para trabajar con socios internacionales en un contexto global marcado por tensiones crecientes en Medio Oriente.

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