Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
zelenski_ucrania_guerra_8474e82f50
Internacional

Ucrania y Catar sellan alianza en defensa a 10 años

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky acuerda proyectos militares y tecnológicos con Doha en medio del conflicto con Rusia y la tensión regional

  • 28
  • Marzo
    2026

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, alcanzó un acuerdo estratégico con Catar para desarrollar proyectos conjuntos en materia de defensa durante al menos una década, tras una reunión sostenida este sábado en Doha con el emir Tamim bin Hamad Al Thani.

Según informó el mandatario ucraniano, ambas naciones pactaron una asociación “mutuamente beneficiosa” enfocada en fortalecer la seguridad y la protección de la vida en sus respectivos territorios.

El encuentro contó también con la participación del primer ministro catarí, Mohamed bin Abdulrahmán bin Yasim Al Thani.

Como parte de los acuerdos, los jefes del Estado Mayor de ambos países firmaron un convenio que contempla el desarrollo de proyectos en la industria de defensa, la creación de instalaciones de coproducción y alianzas tecnológicas entre empresas.

Durante la reunión, Zelensky expuso la situación de seguridad en Ucrania, marcada por los continuos ataques de Rusia, así como la cooperación de Moscú con Irán.

El presidente ucraniano subrayó que el fortalecimiento de la defensa aérea sigue siendo una prioridad, y destacó el respaldo de sus socios internacionales para enfrentar las amenazas.

Gira en el Golfo Pérsico

La visita a Catar forma parte de una gira regional en la que Zelensky ha buscado reforzar alianzas estratégicas. Previamente, sostuvo un encuentro en Abu Dabi con el presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, con quien acordó cooperación en seguridad y defensa.

Asimismo, el mandatario ucraniano visitó Arabia Saudí, donde se reunió con el príncipe heredero Mohamed bin Salmán, firmando también un acuerdo de colaboración militar.

Zelensky destacó que Ucrania ha desarrollado sistemas efectivos de defensa, con alta capacidad de interceptación de drones y misiles, experiencia que busca compartir con sus aliados.

“La verdadera seguridad se basa en la colaboración”, afirmó el presidente, quien reiteró la disposición de su país para trabajar con socios internacionales en un contexto global marcado por tensiones crecientes en Medio Oriente.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

sebastian_fundora_03929a6d93
Sebastian Fundora retiene título superwelter del CMB ante Thurman
Whats_App_Image_2026_03_29_at_4_52_10_PM_52be8adf6c
Se estrellan dos drones no identificados en Finlandia
netanyahu_ordena_ampliar_presencia_militar_sur_libano_83d8c4f858
Netanyahu ordena ampliar presencia militar al sur de Líbano
publicidad

Últimas Noticias

nl_colceta_anual_cruz_roja_juarez_633f36d7ed
Se une Juárez a la colecta anual de la Cruz Roja
INFO_7_VERTICAL_2_d5581e054d
Libera NL a oso Tadeo en zona serrana del estado
nl_jose_luis_santos_martinez_00f65d3393
Proponen descuento del refrendo a adultos mayores
publicidad

Más Vistas

identifican_detenido_tia_paty_senora_lozano_0f618b913e
Vinculan detenido por caso 'Tía Paty' como hijo de señora Lozano
AP_26086065197014_176939d169
Taylor Swift arrasa en iHeartRadio Awards 2026 con siete premios
reabre_snte_seccion_50_sus_recreativos_d90f3602cb
Reabre SNTE Sección 50 sus recreativos ante temporada vacacional
publicidad
×