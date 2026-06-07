Zelensky denuncia ataque ruso contra zona de Chernóbil

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, denunció este domingo un nuevo ataque ruso contra la zona de exclusión de la central nuclear de Chernóbil, luego de que un dron impactara un depósito temporal de residuos nucleares.

A través de sus redes sociales, el mandatario aseguró que la aeronave no tripulada, identificada como un dron Shahed, alcanzó una instalación considerada crítica para la seguridad nuclear del país.

“Los rusos volvieron a atacar hoy la zona restringida alrededor de la central nuclear de Chernóbil. Un dron Shahed impactó contra un edificio del depósito temporal de residuos nucleares”, afirmó Zelensky.

No se registran niveles anormales de radiación

De acuerdo con las autoridades ucranianas, el impacto provocó un incendio que fue controlado por equipos de emergencia desplegados en la zona.

Zelenskyseñaló que, hasta el momento, no se han detectado incrementos anormales en los niveles de radiación, aunque calificó el ataque como una acción deliberada contra infraestructura nuclear.

“Rusia ha atacado deliberadamente una infraestructura nuclear. Hasta ahora no se ha medido un aumento de las radiaciones, pero hay sin duda un aumento de la vileza rusa”, expresó.

Ucrania busca informar a sus aliados

El presidente ucraniano informó que los ministerios de Exteriores y Energía trabajan para proporcionar información detallada a los países aliados sobre lo sucedido y las posibles implicaciones del incidente.

Asimismo, hizo un llamado a la comunidad internacional para adoptar nuevas medidas de presión contra Moscú, al considerar que este tipo de acciones representan una amenaza para la seguridad regional y global.

“El mundo tiene que tomar nuevas medidas para que los rusos sientan que su guerra terrorista es un golpe también contra Rusia”, sostuvo el mandatario.

El incidente ocurre en medio de la continuidad de los ataques con drones y misiles entre Rusia y Ucrania, en un conflicto que mantiene bajo vigilancia a la comunidad internacional por los riesgos que representa para instalaciones estratégicas y nucleares.

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