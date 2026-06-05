Putin rechaza reunirse con Zelensky y mantiene ofensiva

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, rechazó este viernes la propuesta formulada por su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, para sostener una reunión directa en un tercer país con el objetivo de buscar una salida negociada a la guerra que comenzó hace más de tres años.

Durante su participación en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, el mandatario ruso afirmó que no considera útil una reunión bilateral en este momento y cuestionó la forma en que Zelensky presentó la iniciativa mediante una carta abierta.

“Por ahora, no le veo sentido”, respondió Putin al ser cuestionado sobre la propuesta del presidente ucraniano.

El jefe del Kremlin señaló que revisó el contenido de la misiva, pero consideró que el mensaje no contribuye a crear condiciones para un encuentro entre ambos líderes, sino que dificulta cualquier posibilidad de diálogo directo.

Según Putin, una reunión entre presidentes carece de utilidad si previamente no existe un marco sólido para alcanzar un acuerdo duradero.

El mandatario ruso sostuvo que el objetivo debe ser negociar un arreglo definitivo que garantice estabilidad a largo plazo y no únicamente generar encuentros políticos sin resultados concretos.

Además, recordó que hace unas semanas Kiev habría manifestado, a través de un empresario ruso, su interés en celebrar conversaciones directas con Moscú, sin embargo aseguró que al día siguiente se produjo un ataque ucraniano contra una residencia estudiantil en la región ocupada de Lugansk, donde murieron 21 personas.

En ese contexto, Putin evitó responder directamente a Zelensky y dirigió un mensaje a las fuerzas rusas desplegadas en el frente.

“No hay que dirigirse al autor de esa carta, al aficionado al género epistolar, sino a nuestros soldados en el frente”, declaró. “Todo el país os está mirando, está orgulloso de vosotros, confía en vosotros. Seguid trabajando, hermanos”, agregó ante los aplausos de los asistentes al foro económico.

La propuesta de Zelensky

La respuesta de Putin se produjo después de que Zelensky enviara una carta pública en la que planteó celebrar una reunión en un tercer país neutral como Suiza, Turquía o alguna nación árabe.

En el documento, el mandatario ucraniano sostiene que una negociación directa podría abrir una vía para poner fin al conflicto y pidió la participación de países europeos en el proceso, una posibilidad que Moscú ha rechazado reiteradamente.

“Usted puede terminar su guerra”, escribió Zelensky en la carta dirigida al presidente ruso.

El líder ucraniano propuso como punto de partida un cese inmediato de las hostilidades y un intercambio de prisioneros, con prioridad para civiles y menores de edad que, según Kiev, han sido trasladados por Rusia durante la guerra.

También advirtió que prolongar el conflicto podría generar un desgaste interno en Rusia.

“Ucrania tiene sus recursos y podemos hacer que ese cansancio se produzca. Usted puede terminar luchando no por la existencia de Rusia sino por su propia existencia”, señaló.

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Diferencias sobre el alto al fuego

Uno de los principales desacuerdos entre ambas partes continúa siendo la posibilidad de una tregua previa a las negociaciones.

Putin reiteró en días recientes que está dispuesto a firmar un acuerdo de paz, pero condicionó cualquier avance a concesiones territoriales por parte de Ucrania, incluyendo la retirada de tropas de zonas de la región de Donetsk que aún permanecen bajo control ucraniano.

Asimismo, descartó la necesidad de decretar un alto al fuego antes de iniciar conversaciones, argumentando que las negociaciones pueden desarrollarse mientras continúan las operaciones militares.

Zelensky rechazó esa postura y sostuvo en su carta que cualquier proceso serio de diálogo debe comenzar con la suspensión de los combates.

Europa respalda la propuesta ucraniana

La iniciativa del presidente ucraniano recibió respaldo de varios gobiernos europeos.

La Unión Europea, así como Alemania y Francia, expresaron su apoyo a la propuesta de negociación planteada por Kiev.

Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, consideró además que la exigencia rusa de que Ucrania retire sus tropas del Donbás ha quedado superada por la realidad del conflicto y no puede ser la base de una solución negociada.

Mientras ambas partes mantienen posiciones opuestas sobre las condiciones para alcanzar la paz, los combates continúan en distintos puntos del frente

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