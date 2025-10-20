Cerrar X
Zelensky destaca avances con Trump pese a tensiones en reunión

Zelensky, calificó de 'éxito' su encuentro de la semana pasada con Trump, al destacar los avances en la adquisición de nuevos sistemas de defensa antiaérea

  20
  Octubre
    2025

El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, calificó de “éxito” su encuentro de la semana pasada con Donald Trump, al destacar los avances en la adquisición de nuevos sistemas de defensa antiaérea, pese a los reportes que describen la reunión como tensa y cargada de insultos.

En declaraciones difundidas el domingo y publicadas oficialmente este lunes, Zelensky aseguró que el mensaje de Trump fue “positivo” y que concluyó con un llamamiento a un alto el fuego con las tropas en sus posiciones actuales.

Como resultado de la visita a Washington, Ucrania se prepara para firmar un contrato para adquirir 25 sistemas Patriot, un refuerzo clave ante los ataques con misiles rusos.

Aunque Zelensky no precisó el estado final del acuerdo, confirmó que fue uno de los temas centrales de la reunión.

El líder ucraniano no logró, sin embargo, convencer a Washington de proporcionar misiles de crucero Tomahawk. A su juicio, Trump evitó dar ese paso para no enfurecer a Vladimir Putin antes de su próxima cumbre con el presidente ruso.

La reunión entre Trump y Zelensky, celebrada en la Casa Blanca el viernes, fue descrita por tres fuentes como “tensa”, asegurando que Trump profirió insultos en repetidas ocasiones. Pese a ello, Zelensky subrayó que, tras más de dos horas de discusión, el mensaje final fue que Ucrania mantenga su posición en el frente.

Trump y Putin tienen previsto reunirse próximamente en Budapest, una decisión que Zelensky criticó por el trasfondo político interno de Hungría, aunque dijo estar dispuesto a participar en las conversaciones si es invitado.


