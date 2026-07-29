Ucrania ataca dos refinerías rusas tras reunión Zelensky-Trump

Se produjo horas después de que el presidente de Ucrania visitara Washington para su reunión con su similar estadounidense, la cual calificó como buena

Ucrania anunció este miércoles que sus fuerzas atacaron dos de las mayores refinerías de petróleo de Rusia en su último ataque perpetrado, después de que el presidente Volodymyr Zelensky se reuniera en la Casa Blanca con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Los ataques casi diarios de Ucrania con drones y misiles de largo alcance golpearon instalaciones petroleras rusas durante meses, lo que desató una crisis de combustible que avergüenza al Kremlin.

El ataque nocturno provocó incendios en una refinería de Lukoil en la región rusa de Perm, a más de 1,500 kilómetros de Ucrania, y en la de Ryazan.

Las refinerías tienen una capacidad de producción anual combinada de alrededor de 30 millones de toneladas de petróleo y hacen una contribución vital al esfuerzo militar de Rusia, según Ucrania.

El ataque se produjo horas después de que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, visitara Washington el martes para reunirse con su homólogo estadounidense, Donald Trump, la cual calificó como "buena".

Los recientes éxitos de alto perfil de Ucrania frente a Rusia han impresionado a Washington y han ayudado a restablecer la buena voluntad de Estados Unidos después de las reticencias de Trump al inicio de su segundo mandato para seguir apoyando a Kiev.

Ucrania está lista para compartir su tecnología de drones de vanguardia. Su rápida innovación técnica ha rendido frutos, ya que ayuda a contener al ejército ruso, más grande que el de Kiev, en la línea del frente y corta sus suministros al golpear zonas de retaguardia.

Donald Trump recibe al presidente de Ucrania en Casa Blanca

Con el fin de acudir al funeral del senador Lindsey Graham, el presidente de Estados Unidos recibió este martes en la Casa Blanca a su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky.

Más de cuatro años después del inicio de la invasión rusa a gran escala de Ucrania, Zelensky presiona a sus aliados para obtener sistemas adicionales de defensa aérea y munición para hacer frente a los ataques contra drones rusos.