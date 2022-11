Abren puerta para negociar aumento de impuesto a Uber

Ante el rechazo de los legisladores sobre el incremento al impuesto para los taxis por aplicación, como Uber y Didi, el Tesorero del Estado, Carlos Garza, 'abrió la puerta' para analizar y discutir la propuesta del Ejecutivo de incrementar dicha tasa que deben pagar dichas apps-

Sin embargo, el funcionario justificó la intención del aumento al asegurar que el cargo es visto como 'justo' para la Administración actual.

'No es un tema que estamos planteando para afectar al chofer o al ciudadano, lo que queremos es que lo pague la aplicación; estamos en pláticas y entiendo que es una preocupación que traen varios legisladores, no estamos cerrados, quedamos en platicar; les dijimos que no teníamos problema en discutirlo', añadió.