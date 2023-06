Advierte Samuel con expropiar terrenos para Líneas del Metro

Tras varios días de 'pelea' entre alcaldes de la Zona Metropolitana de Monterrey y el gobierno del Estado, encabezado por Samuel García, por los permisos para la construcción de las líneas del Metro, este sábado 3 de junio el mandatario advirtió que en caso de seguir con la negligencia de los ediles, se expropiarán los terrenos.

'¿Ustedes creen que me voy a doblar o limitar a ese sueño de un gran Nuevo León porque dos o tres políticos no me van a dar permisos? ¡Pues los voy a expropiar hombre!', advirtió.