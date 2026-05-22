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Coahuila

Advierte que caso de Rubén Rocha retrasaría revisión del T-MEC

El conflicto político-judicial de Rubén Rocha Moya podría retrasar la revisión del T-MEC, programada para iniciar el 1 de julio, advirtió Jaime Guerra Pérez

  • 22
  • Mayo
    2026

El conflicto político y judicial relacionado con el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, podría retrasar la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y extender la incertidumbre económica que actualmente mantiene frenadas inversiones industriales en el país, advirtió el exsecretario de Economía de Coahuila, Jaime Guerra Pérez.  

El empresario señaló que el caso ligado al mandatario sinaloense y las presiones surgidas en torno a investigaciones de seguridad, violencia y la ficha roja de la Interpol podrían tensar la relación bilateral entre México y Estados Unidos justo en el periodo de revisión del acuerdo comercial. 

Guerra Pérez explicó que la revisión del T-MEC está programada para iniciar formalmente el próximo 1 de julio; sin embargo, reconoció que existe alta probabilidad de que el proceso se aplace debido al impacto político que este conflicto podría generar entre ambos países.  

El representante industrial indicó que sectores como el metalmecánico ya enfrentan afectaciones derivadas de aranceles aplicados al acero y aluminio, particularmente en estados industriales como Coahuila.  

Además, advirtió que si el conflicto político relacionado con Sinaloa termina mezclándose con las negociaciones comerciales, la revisión del T-MEC podría complicarse todavía más y afectar el clima económico durante el resto del año. 

Guerra Pérez afirmó que el tema de seguridad y extradiciones podría convertirse en un punto de presión dentro de la relación bilateral, especialmente ante la postura del presidente Donald Trump, a quien calificó como impredecible en sus decisiones políticas y comerciales.


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