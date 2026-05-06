Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2026_05_06_T083628_295_6da74b23cd
Nuevo León

Medio Ambiente advierte aire de mala calidad por calor

Alta presión mantiene calor, radiación UV y ozono elevado en la zona metropolitana de Monterrey; se prevé mejora con frente frío

  • 06
  • Mayo
    2026

La Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León informó que continúa el sistema de alta presión que afecta al estado y a gran parte del país, generando altas temperaturas, elevada radiación ultravioleta y estabilidad atmosférica.

Estas condiciones favorecen la acumulación de contaminantes y la formación de ozono troposférico, especialmente entre las 12:00 y las 16:00 horas, periodo en el que se registra mayor impacto en la calidad del aire.

Pronóstico apunta a mejora con frente frío

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, el próximo jueves 7 de mayo se prevé el ingreso de un nuevo sistema frontal, el cual podría traer consigo lluvias y una mejora en la calidad del aire en la zona metropolitana.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a tomar precauciones ante las altas temperaturas, así como a consultar de forma constante el portal oficial aire.nl.gob.mx y los canales de la Secretaría de Medio Ambiente para conocer el estado actualizado del aire.

Asimismo, se pidió a los sectores industrial y comercial implementar medidas extraordinarias de reducción de emisiones, además de ajustar sus procesos productivos para disminuir el impacto ambiental.

El Gobierno de Nuevo León aseguró que mantendrá el monitoreo constante de las condiciones atmosféricas y emitirá actualizaciones oportunas ante cualquier cambio significativo en la calidad del aire en la región.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_05_07_at_9_13_19_PM_2_9142e24d2a
IP regia dará financiamiento para detonar crecimiento de Pymes
carreteras_nuevo_leon_miguel_flores_13c4c44e73
Miguel Flores destaca resultados de División Ambiental en 9 meses
Whats_App_Image_2026_05_06_at_4_36_18_PM_1_1a1f05d157
IMSS estatal protege la salud de 7,000 embarazadas
publicidad

Últimas Noticias

inter_emiratos_arabes_unidos_ataque_ad54222d34
EAU denuncia nuevos ataques iraníes con misiles y drones
thumbnail_Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_c4c5f8b0a8_5302fa46ff
Incendio en plaza de Los Mochis deja cinco muertos y 46 heridos
EH_DOS_FOTOS_5cdb00b47e
J Balvin y Ryan Castro estrenan album inspirado en mafia italiana
publicidad

Más Vistas

nl_presa_leon_5eb3f2a3d0
'Ruge' la Presa León: comenzará a dar agua a Nuevo León en junio
Whats_App_Image_2026_05_06_at_6_25_36_PM_029dcf8ac4
Inauguran el Costco más grande de Latinoamérica en Escobedo
choque_san_pedro_ab11e58ae4
Salen de fiesta y chocan contra luminaria en San Pedro
publicidad
×