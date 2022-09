'Allá la grilla, aquí estamos jalando': Samuel García

Tras agradecer el apoyo de la federación, el gobernador de Nuevo León, Samuel García remarcó que no quiere saber como está la "grilla" nacional, porque aquí "estamos jalando".

Dentro de la firma del convenio para iniciar los estudios del Tren Suburbano, el mandatario destacó que se han otorgado a la entidad $5,000 millones de pesos repartidos entre obras como el segundo acueducto de El Cuchillo, la Presa Libertad, así como otros fondos en seguridad y educación.

"No quiero ni saber cómo está la grilla nacional y no me voy a meter porque Nuevo León está mejor que nunca, concentrado en Nuevo León; en arreglar el agua, la movilidad, la seguridad de Nuevo León.