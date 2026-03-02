Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_03_02_at_9_18_51_PM_210d4a03ab
Nuevo León

Inaugura San Pedro escuela artística en alianza con INBAL

Este nuevo espacio busca ofrecer un modelo educativo estructurado que va más allá de lo recreativo, brindando formación técnica y académica con validez nacional

  • 02
  • Marzo
    2026

Con el objetivo de descentralizar la formación cultural y garantizar el derecho a la educación artística desde la infancia, la Secretaría de Cultura Federal, el Gobierno de Nuevo León y el municipio de San Pedro inauguraron formalmente la Escuela de Iniciación Artística Asociada al INBAL “Los Nogales”.

Este nuevo espacio se integra al Programa Nacional de Escuelas de Iniciación Artística Asociadas (PNEIAA), el cual cumple 15 años de trayectoria con presencia en 21 entidades del país. 

La sede en San Pedro busca ofrecer un modelo educativo estructurado que va más allá de lo recreativo, brindando formación técnica y académica con validez nacional.

WhatsApp Image 2026-03-02 at 9.19.14 PM.jpeg

El alcalde de San Pedro, Mauricio Farah, celebró la llegada del programa al municipio, señalando que el respaldo del INBAL asegura un beneficio directo para los sampetrinos. 

“En materia de cultura quisiéramos estar en primerísimo lugar, y qué mejor que en un programa impartido por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura; es de mucha ayuda y, sobre todo, va a ser de mucho beneficio para los sampetrinos”, afirmó Farah.

WhatsApp Image 2026-03-02 at 9.19.01 PM.jpeg

En el mismo tenor, la secretaria de Cultura, Melissa Segura, coincidió en que la colaboración entre federación, estado y municipio es clave para la sostenibilidad de las políticas culturales.

La secretaria de Cultura federal, Claudia Curiel de Icaza, subrayó que la apertura de esta sede fortalece la educación artística como un derecho fundamental.

Por su parte, la directora general del INBAL, Alejandra de la Paz Nájera, enfatizó que la iniciación artística en este centro no es un acercamiento informal, sino un proceso sistemático que introduce a los alumnos al estudio de las artes visuales, la danza, la música y el teatro.

WhatsApp Image 2026-03-02 at 9.18.51 PM.jpeg

De acuerdo con las autoridades, el modelo educativo de la escuela permite desarrollar habilidades críticas y creativas bajo lineamientos académicos comunes en todo el país. 

Al evento también asistieron Déborah Chenillo Alazraki, subdirectora general de Educación del INBAL, y regidores locales.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

OBJ_20260228_T153920_S0012_I_1_1_1_41_3_1_ebc68d763a
Lila Downs lanza album como respuesta a la ansiedad social
7d52f60f_c2ca_4a39_8ca9_551179aa2746_ca513d7fe5
Inicia CDHEC gira en Torreón para fortalecer derechos humanos
Whats_App_Image_2026_03_02_at_6_04_41_PM_b11f43871f
Día del Patrimonio de Nuevo León reúne a más de 68 mil personas
publicidad

Últimas Noticias

detienen_121_criminales_secuestro_extorsiones_colombia_77b39408cd
Capturan a 121 personas por secuestro y extorsión en Colombia
vacuna_sarampion_nuevo_leon_dfa3028951
Aplica NL más de 636 mil vacunas contra sarampión en tres semanas
EH_UNA_FOTO_2026_03_03_T091152_368_406a316203
Alan Cumming se disculpa por polémica en los BAFTA
publicidad

Más Vistas

nico_sanchez_interino_rayados_ad45746d61
Designan a Nicolás Sánchez como técnico interino de Rayados
Whats_App_Image_2026_02_28_at_6_45_40_PM_1_e245ee806a
Celebrará NL el Día del Patrimonio con más de 100 actividades
229_A4073_copia_5bf555ac5a
IMSS arranca draft 2026 para contratar especialistas
publicidad
×