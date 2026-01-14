Podcast
miguel_floress_e42abcc6fc
Nuevo León

Avanzamos a la movilidad que siempre debimos tener: Miguel Flores

Flores Serna enfatizó que la estrategia estatal va más allá de la compra de unidades, centrándose en la optimización operativa

  • 14
  • Enero
    2026

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría General de Gobierno, informó que la transformación de la movilidad en Nuevo León ha alcanzado un hito operativo.

Actualmente, el 86% de los camiones del transporte público se encuentran en circulación, una cifra que, según las autoridades, valida la estrategia de renovación del sistema.

Miguel Flores, secretario general de gobierno, destacó que este porcentaje no es solo una estadística, sino un cambio tangible en la calidad de vida de los usuarios.

“Cambiar toda la flota no es fácil, pero hoy el 86 por ciento de los camiones están en operación. Esto significa que miles de personas esperan menos, viajan mejor y pueden planear su día con mayor certeza”, señaló el funcionario.

nl-camiones.jpeg

Reestructuración y eficiencia en horas pico

El avance reportado por el Instituto de Movilidad y Accesibilidad (IMA) detalla que, entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025, se ejecutó una reingeniería profunda del sistema que incluye la reestructuración de 27 rutas y 81 ramales y la implementación de 10 lanzaderas, que funcionan como centros de concentración de unidades para responder con rapidez a la demanda en las horas de mayor afluencia.

Compromiso para 2026: Transporte de primer nivel

Flores Serna enfatizó que la estrategia estatal va más allá de la compra de unidades, centrándose en la optimización operativa. Aseguró que durante el transcurso de 2026 el trabajo no cesará hasta consolidar un sistema integral.

“Como lo ha dicho el Gobernador, la movilidad que estamos construyendo es la que siempre debimos tener. No vamos a quitar el dedo del renglón hasta lograr un transporte público de primer nivel”, concluyó el Secretario, reafirmando que la meta es entregar a las y los neoleoneses el sistema que históricamente han demandado.


