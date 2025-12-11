Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Virgen_de_Guadalupe_12_de_diciembre_Basilica_de_Guadalupe_fd66e20e2f
Nuevo León

¿Por qué se celebra a la Virgen de Guadalupe?

Una tradición que va más allá del 12 de diciembre revela cómo la devoción guadalupana conecta peregrinaciones, plegarias y esperanza en la vida diaria.

  • 11
  • Diciembre
    2025

La Virgen de Guadalupe es un poderoso símbolo espiritual de protección, esperanza, unidad y fe, especialmente para México y América Latina, y a quien celebramos cada 12 de Diciembre.

Es vista como la Madre de Dios y la figura materna que nos ofrece consuelo y guía.

¿Cómo fue que se le apareció la Virgen a San Diego en el Cerro del Tepeyac?

Según la tradición, la Virgen se le apareció en cuatro ocasiones al índigena Juan Diego, entre el 9 y el 12 de diciembre de 1531.

En su primera aparición, pidió que se le construyera un santuario en el Cerro del Tepeyac.

Juan Diego y la Virgen de Guadalupe 12 de diciembre Basílica de Guadalupe.jpg

El obispo no lo creyó hasta que Juan Diego le llevó la prueba definitiva:  una tilma de la que, milagrosamente, se desprendieron rosas y apareció la imagen estampada de la Virgen Morena..

Así, el Obispo tuvo que dar fe del milagro, tras ver lo que se desprendió del ayate de Juan Diego.

El principal milagro de la Morenita del Tepeyac es, precisamente, su imagen en la tilma de Juan Diego.

Tras eso, se consolidó como símbolo de fe y fusión cultural entre lo indígena y lo español.

Los milagros atribuidos a lo largo de los siglos refuerzan su rol como Patrona de México.

Así se celebra la fiesta de la Virgen se celebra el 12 de diciembre

¿Por qué se celebra a la Virgen de Guadalupe 12 de diciembre.jpg

Pero desde dos meses antes, los mexicanos organizan coloridas peregrinaciones hacia su Santuario, donde la veneran con matachines, cantos y mucho folclor guadalupano.

Y la noche anterior al día 12,  los santuarios o basílicas en su honor se colman de fieles para celebrar una fiesta a la que llaman "Las mañanitas a la Guadalupana" o "Serenata a la Virgen".

Los mexicanos le rezamos y le pedimos favores, como la salud, el trabajo y el bienestar de los seres queridos. Y nos encomendamos a ella cuando pasamos por momentos difíciles.

El 12 de diciembre es su día, pero la veneramos todo el año.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

tejaban_incendio_en_monterrey_545a756fe1
Fuerte incendio quema 4 tejabanes; se descartan lesionados
mexico_eua_canada_comercio_9862ac26f2
Avanza coordinación ambiental entre México, EUA y Canadá
telefono_curp_9_enero_f35aee3034
México exigirá registro obligatorio de telefonía móvil desde 2026
publicidad

Últimas Noticias

analizan_foro_solo_mujeres_facb48ce99
Analizarán en foro "solo mujeres” en elección del 2027
congreso_de_nuevo_leon_1e7628c860
Convocan a discutir Presupuesto 2026 sin deuda ni ISN
john_cena_ultima_lucha_en_wwe_fd1a01b469
John Cena luchará por última vez después de 23 años de carrera
publicidad

Más Vistas

cierra_consulado_eua_monterrey_84125056da
Suspende actividades Consulado de EUA en Monterrey
hiyab_71853d6ff7
SCJN aprueba uso de hiyab en fotografía del Pasaporte
Whats_App_Image_2025_12_12_at_1_13_31_AM_320f9e813b
Industriales se comprometen a reducir impacto ambiental en NL
publicidad
×