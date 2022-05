Aplazan audiencia de Ecovía contra tres exfuncionarios

Cabe aclarar que de momento se lleva a cabo el desahogo de pruebas contra los ex funcionarios involucrados en el caso.

Después que los abogados defensores de Jorge Longoria, Roberto Russildi y Manuel Benjamín González Fernández, ex funcionarios de la administración de Jaime Rodríguez "N" pidieran aplazar la audiencia de imputación, la jueza de control, Bárbara Gómez Ávila reprogramó el proceso para el próximo jueves 7 de julio.

Alrededor de las 10:05 horas comenzó la audiencia virtual que se tenía programada a las 9:00 horas para imputar al ex director de la Agencia Estatal de Transporte, al ex secretario de Desarrollo Sustentable y al ex director de Metrorrey por el delito de abuso de autoridad por la requisa de la Ecovía.

Sin embargo según fuentes allegadas a El Horizonte, tras poco más de dos horas la jueza decretó el diferimiento para el 7 de julio a las 9:30 de la mañana.

El pasado martes 24 de mayo El Horizonte publicó que, de acuerdo con el Fiscal Anticorrupción, Javier Garza y Garza, Longoria Treviño estaba buscando "patear" la vinculación con argucias legales.