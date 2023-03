Le 'llueven' ofertas a Nuevo León tras llegada de Tesla

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, señaló que después de que se diera a conocer la llegada de Tesla al estado, algunas empresas han mostrado interés para instalarse en la ciudad y han solicitado cita con él.

Por otra parte, el mandatario estatal señaló que agregó a 3 personas a su Consejo asesor, entre las que destacó a Blanca Treviño, quién fue una de las impulsoras del nearshoring que ahora está viviendo Nuevo León.

“Quiero comentarles también que el Consejo asesor con el que empecé hace un año, que me auxilia, me apoya, me regaña, me asesora, me jala las orejas sobre el gobierno de Nuevo León.