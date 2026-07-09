Familia regia afirma que Bx+ dejó sin cubrir alrededor de $160,000 pesos de gastos hospitalarios, pese a que cumplió con los requisitos establecidos

Inicio / Nuevo León / 'Le sacan a los pagos'; aseguradoras siguen incumpliendo

Además de otras polémicas que rodean al sector asegurador, entre los usuarios crece la percepción de que estas compañías buscan evadir el pago de indemnizaciones o incumplir las condiciones pactadas en sus contratos.

Tal es el caso de la familia Loa Torres, residente del sur de Monterrey, que acusa a la aseguradora Bx+ de no cubrir cerca de $200,000 pesos correspondientes al último mes de hospitalización de su hija de 11 años antes de su fallecimiento.

Este tipo de situaciones ocurre mientras en el Congreso de la Unión se prevé discutir en septiembre un paquete de reformas encaminadas a fortalecer la protección de los usuarios y limitar posibles abusos en el sector.

Una enfermedad rara y una promesa incumplida

Nayma Torres y su esposo, David Loa, relataron a El Horizonte la difícil situación que atravesaron luego de que a su hija, Annelise, le fuera diagnosticada una enfermedad rara conocida como anemia aplásica, padecimiento caracterizado por la interrupción en la producción de células sanguíneas.

Durante tres meses, la menor recibió atención médica en el ahora desaparecido Hospital San José Tec de Monterrey; sin embargo, el 16 de septiembre de 2025 falleció.

Torres explicó que la aseguradora cubrió los gastos durante los primeros dos meses de atención médica, pero en el tercero les solicitó absorber el 50% de los costos con la promesa de reembolsar posteriormente ese monto, situación que, asegura, no se ha concretado.

“Aquí el tema lo quisiera dividir en dos partes: la pérdida tan importante que estamos enfrentando como familia por mi hija, pero también esta lucha que tenemos con la aseguradora Bx+”, lamentó.

“En la primera etapa, el seguro se hizo cargo de todos los gastos; en la segunda también. Ya en la tercera, cuando Annelise partió, nos pidieron cubrir una parte del total y desde entonces el papá de mi hija pagó el 50% de esa cuenta, esperando que Bx+ cubriera el resto”, narró la madre de familia.

Según la familia, cumplieron con todos los requisitos y procedimientos solicitados por la aseguradora; sin embargo, afirman que la empresa no respondió de la misma manera.

No es un caso aislado

Este caso es uno de varios que han generado cuestionamientos sobre los cobros y procedimientos en el sector salud privado.

Como antecedente, se encuentra el caso de Alena Kharissova, una regiomontana de 31 años que, en agosto de 2025, denunció públicamente presuntos cobros excesivos en un hospital privado.

De acuerdo con su testimonio, el hospital la obligó a permanecer una noche adicional internada pese a haber sido dada de alta, le cobró el uso de un quirófano que no utilizó y facturó una caja de Pepto-Bismol en $6,600 pesos.

Estas situaciones ocurren en un contexto en el que, según críticos del sistema, no existen mecanismos suficientes en la legislación federal o estatal para evitar cobros considerados arbitrarios.

Le regresan una cantidad mínima

Mientras faltan cambios legislativos para frenar los abusos de las aseguradoras, los padres de Annelise aseguran sentirse afectados por la actuación de la aseguradora.

David Loa explicó que, para poder concluir el proceso hospitalario, tuvo que cubrir $60,000 pesos de una cuenta pendiente que ascendía a $160,000 pesos.

Realizó ese pago con la confianza de que la aseguradora Bx+ cubriría el saldo restante y posteriormente le reembolsaría el monto aportado. Sin embargo, sostiene que eso no ocurrió.

“Como papás, nadie está preparado para afrontar gastos funerarios. A lo que nos estamos enfrentando con Bx+ es a que no se ha cubierto la deuda global”, manifestó Torres.

“Me llamaron del hospital para decirme que de la cuenta total existía un adeudo de $160,000 pesos que el seguro no quiso pagar y que, como ya había abonado una parte, la cantidad pendiente era de $100,000 pesos. Yo pensé que el seguro tenía que cubrir todo”.

“Iniciamos los trámites correspondientes y ahí es donde estamos atorados. El seguro no quiere pagar los $160,000 pesos y actualmente el hospital me reclama los $100,000 pesos restantes mediante un procedimiento legal”, agregó.

Según la familia, la aseguradora Bx+ reconoció el trámite presentado, pero en lugar de cubrir los $160,000 pesos reclamados, únicamente realizó un depósito por $313 pesos.

A pesar de esta situación, los padres afirman que, por ahora, no tienen previsto emprender acciones legales y buscarán resolver el caso por la vía conciliatoria.

“Por lo pronto, vamos por la vía pacífica y no por la legal. Tenemos asesoría y sabemos que podríamos hacerlo, pero queremos llevar esto de la manera más tranquila posible”, señaló Torres.