Pide PAN garantizar agua, seguridad y transporte público

Al registrarse en un solo día una cifra que supera la decena de muertas violentas, el diputado local de Acción Nacional, Carlos de la Fuente, expresa que es una situación lamentable en el estado, pues apunta a que es un 47 por ciento más de homicidios violentos comparados con el 2020.

Ante esto, el legislador pide al Gobernador del Estado, Samuel García a que dé una respuesta a los tres temas importantes por ahora, que es la seguridad, la crisis del agua y el transporte público.

"Estos tres temas que yo los he venido planteando en los últimos días, no vemos avance tristemente; 38 por ciento de ejecuciones comparado con el 2020, 47 por ciento de homicidios violentos comparados con el 2020, son números delicados porque no vemos que el gobernador esté encabezando las juntas de seguridad".