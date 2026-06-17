Fiscalía de EUA pide jurado anónimo para Caro Quintero

El gobierno estadounidense busca proteger a los integrantes del jurado durante el juicio contra el narcotraficante mexicano por riesgo de intimidación

La Fiscalía de Estados Unidos solicitó que el juicio contra Rafael Caro Quintero se lleve a cabo con un jurado anónimo y parcialmente aislado, con el objetivo de proteger a sus integrantes de posibles actos de acoso, intimidación o cualquier otra interferencia durante el proceso judicial.

La petición fue presentada durante una audiencia celebrada en la Corte del Distrito Este de Nueva York, donde el narcotraficante mexicano compareció ante el juez Frederic Block en una sesión de apenas diez minutos.

Los fiscales también solicitaron que los miembros del jurado sean trasladados diariamente por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos y permanezcan alejados del público mientras dure el juicio.

Durante la audiencia, el fiscal en jefe, Francisco Navarro, informó que existen conversaciones con la defensa para explorar un posible acuerdo de culpabilidad que permita evitar el juicio, aunque aclaró que hasta el momento no se ha presentado ninguna oferta formal ni existe un convenio cerrado.

La defensa de Caro Quintero confirmó que las negociaciones continúan y solicitó más tiempo para analizar una posible salida alterna, sin dejar de preparar el caso para un eventual juicio.

El juez fijó el próximo 1 de octubre como fecha para una nueva audiencia de revisión y para que la defensa responda a las solicitudes planteadas por la Fiscalía.

El proceso continúa programado para 2027

Por ahora, el juicio mantiene como fecha tentativa de inicio el 8 de marzo de 2027, aunque el tribunal dejó abierta la posibilidad de que el proceso concluya mediante un acuerdo antes de esa fecha.

El juez Block señaló que, aunque el caso ha sido catalogado como complejo y no está sujeto a las reglas de juicio rápido, ambas partes deben continuar trabajando para alcanzar una resolución en un plazo razonable.

Acusaciones y situación legal

Rafael Caro Quintero enfrenta cuatro cargos en Estados Unidos: dirigir una empresa criminal, el asesinato del agente de la DEA Enrique "Kiki" Camarena en 1985, distribución internacional de narcóticos y uso ilegal de armas.

De ser declarado culpable, podría recibir una sentencia de cadena perpetua.

El fundador del extinto Cártel de Guadalajara fue entregado por el Gobierno de México a Estados Unidos en febrero de 2025 y desde entonces permanece en prisión preventiva en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn.

Durante la audiencia, Caro Quintero vistió el uniforme caqui de los internos, permaneció sin esposas ni cadenas y no realizó ninguna declaración, limitándose a seguir el desarrollo de la sesión mediante un traductor.