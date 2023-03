Planta de Tesla en Nuevo León desata avalancha de memes

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó en la conferencia mañanera de este martes que la empresa de vehículos eléctricos Tesla, propiedad del magnate Elon Musk, sí se instalará en Nuevo León.

Este anuncio se da luego de que el presidente López Obrador y Elon Musk sostuvieran el lunes una videollamada para tratar el tema.

Al darse a conocer el anuncio, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, compartió la noticia en sus redes sociales y dijo 'Ganó México, Ganó NL, GANAMOS TODOS!'.

El mandatario estatal agregó estar muy contento con la noticia y agradeció a López Obrador y al empresario Elon Musk.

Cabe mencionar que apenas el viernes 24 de febrero, López Obrador había declarado que no otorgaría el permiso a Tesla para que se instalara en la Sultana del Norte con el argumento de la falta de agua.

“Si no hay agua, no (lo permitiría). No, no habría posibilidad (de que se instale la planta en Nuevo León). No, sencillamente no se entregan permisos para eso, o sea, no es factible”, dijo el mandatario cuestionado sobre el tema en su rueda de prensa matutina en el Palacio Nacional.