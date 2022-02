Se reúne Canaco con legisladores de Nuevo León por reforma

Miembros de la Cámara Nacional de Comercio de Monterrey junto con diputados y senadores de Nuevo León se reunieron para analizar la reforma eléctrica establecida por el gobierno federal.

Dentro del club industrial, los empresarios junto con los legisladores de los grupos legislativos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano, comentaron que dicha reforma causaría consecuencias, además de "retraso" y "condiciones difíciles".

"Nosotros consideramos que esa reforma aumenta pobreza, no genera riqueza, no genera crecimientos, no genera empleos y hace una perspectiva en internacional de México a la baja, no atrae nuevas inversiones, nos aleja de los acuerdos de París para mejorar el cambio climático y va en contra de la ecología", comentó el presidente de la Canaco Monterrey, Javier Arteaga.