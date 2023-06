Si Línea 6 empieza sin permisos se clausura: Daniel Carrillo

El alcalde de San Nicolás, Daniel Carrillo, señaló que de comenzar la construcción de la Línea 6 del Metro sin permiso aplicarán sellos de clausura como con cualquier otra obra.

En entrevista con El Horizonte, el alcalde nicolaíta señaló que lo único que necesitan es presentar el proyecto para poder otorgarle el permiso.

Agregó que el único permiso que se necesita es el de construcción, el cual se otorga cuando una persona quiere construir o desarrollar algún edificio.

“(Si no se tiene permiso) Igual que con cualquier otra obra que no tenga permiso, pues se clausura la obra”, indicó Carrillo.

Cabe recordar que el conflicto que ha llevado a “poner en juego” la construcción de la Línea 6 del metro, fue luego de que los alcaldes del Pacto Nuevo León, argumentarán que el gobierno estatal no cumplió con la entrega de recursos del fondo municipal.

Pues después de ello, el conflicto se elevó y los alcaldes de Guadalupe, Cristina Díaz; de San Nicolás, Daniel Carrillo; y de Apodaca, César Garza, amenazaron con negarle los permisos al gobierno de Samuel García para construir la Línea 6 del Metro si no se instala una Mesa Pública y Técnica que fundamente la viabilidad del proyecto

Ante la amenaza de los alcaldes, el gobierno estatal anunció la suspensión de las obras viales complementarias que ya se habían pactado en esos municipios, como los puentes ya licitados de las avenidas Bonifacio Salinas y Rómulo Garza.

Y ahora el conflicto ha escalado, pues el gobernador señaló que podría expropiar los terrenos si no se le dan los permisos o incluso construir sin estos, pero de ser así podría ser clausurada la obra.

Carrillo señaló que se envió al gobierno estatal un oficio donde se le señala la información que necesitan sobre el proyecto de la Línea 6 del metro, pues aseguran no tienen la información precisa sobre este.

“Nosotros ya le enviamos incluso las necesidades por oficio, ya los recibieron hace algunos meses, les reiteramos alguna información respecto al proyecto, sabemos que lo están realizando, es algo que ya nos notificaron que todavía no está, que está en desarrollo, por eso no puede haber un permiso si no hay un proyecto.

“El permiso se da respecto a algo si no te entregan algo, no hay forma de dar un permiso, ¿permiso de qué? No sabemos ni donde está trazado, siempre el municipio ha estado en la mejor disposición, han estado los ingenieros en la mejor disposición de colaborar, no tienen un tiempo límite (para entregar el proyecto) por eso es lo que nos extraña”, agregó el alcalde de San Nicolás.