Urgen voces quitar cubrebocas... ¡ya!

Activistas en NL piden retiro del tapabocas en espacios como transporte, guarderías y farmacias, pues cifras Covid siguen en picada.

Dado que en Nuevo León el riesgo está ya "muy bajo" -a decir de la propia Secretaría de Salud estatal- y la pandemia está prácticamente superada con caídas de casi 100% en fallecimientos, hospitalizaciones y contagios, voces exigieron eliminar el uso obligatorio del cubrebocas en sitios donde persiste la medida como el transporte público, las guarderías y centrales camioneras.

Y es que, aseguran, la obligatoriedad a veces ocasiona más problemas que beneficios porque, por ejemplo, se han registrado conflictos entre choferes y usuarios por ese motivo.

Dicha exigencia se enmarca en el anuncio que hizo el gobierno federal el pasado martes en el sentido de que la próxima semana eliminará el decreto que pedía utilizar el tapabocas como una "medida de seguridad sanitaria".

El pasado 25 de agosto, la Secretaría de Salud de Nuevo León dio un paso más en la eliminación de restricciones sanitarias al quitar el cubrebocas obligatorio en las escuelas de educación básica, pero lo mantuvo en el transporte público, guarderías, hospitales, farmacias, centrales camioneras y aeropuertos.

Ante esto, representantes de usuarios del transporte, de guardería, activistas y hasta del sector del entretenimiento dijeron que los números de la misma Secretaría de Salud indican que la pandemia "ya cedió" por lo que mantener la medida sólo representa riesgos a la salud, un gasto extra y hasta molestias.

Cynthia Lugo, vocera de la asociación estudiantil, "Asamblea Estudiantil de la UANL" señaló que el cubrebocas es un gasto adicional para los estudiantes que diariamente usan el transporte.

"En mi opinión, pues sí sería conveniente retirar la obligatoriedad.

"Desde un inicio, considero que estaba incompleta la obligatoriedad al no proporcionar el cubrebocas al usuario, por eso es mejor no cargarle más al usuario, que además de comprar el boleto del camión, si no podía comprar el cubrebocas, no podía utilizarlo", señaló.

La vocera de la Fundación Estancias Infantiles Sonrisas de Cristal, Sonia Hatem, dijo que casi la totalidad de los papás y maestros están inmunizados, por lo que ya el riesgo es casi nulo.

Por tal motivo, indicó que es mejor dejar el uso de manera voluntaria.

"Yo a lo que llamaría es a dejarlo opcional a criterio de los padres que son los principales responsables de la salud de los niños.

"Las estadísticas que nos han estado dando por parte de la Secretaría de Salud son muy alentadoras, entonces, ya por eso mismo, podríamos decir que en un momento dado nos podrían decir que dejemos de usar el cubrebocas", indicó.

Hatem dijo que a las guarderías se les debería dar el mismo trato que a las escuelas.

"El mismo sector salud es el que nos está dando esa cifras alentadoras de que ya hay menos contagios y es el mismo sector salud el que le dice a todo mundo que ya no lo use, ya en los establecimientos es opcional, pero no a nosotros, entonces se podría decir que lo han estado pensando por los niños, pero en las propias escuelas ya lo hicieron opcional", afirmó.

Cecilio Torres, líder del Sindicato de la Industria del Entretenimiento, mencionó que muchos de los usuarios de establecimientos como casinos, salones de fiestas o cines, tienen que enfrenar molestias para llegar a estos lugares, dado que usan el transporte público donde usan cubrebocas.

"Yo creo que a este grado de la pandemia que creo que se ha reducido en más de un 80%, de hecho en Estados Unidos ya decretaron el fin de la pandemia, yo creo que debe ser opcional, para que cada quien tenga la posibilidad de elegir de usarlo o no usarlo.

"En estos términos hemos visto que obviamente los contagios han bajado gradualmente mucho, ya no hay hospitalizaciones como antes, creo que ya tenemos un control, gracias a Dios, sobre el tema de la pandemia, entonces, yo creo que ya no podemos estar en el tema de imponer, sino de concientizar que sea opcional", señaló Torres Salas.

- Hospitalizaciones están lejanas de picos de olas anteriores

En Nuevo León, los indicadores de la pandemia están muy lejanos a lo que, por ejemplo, se presentó en la primera ola e incluso las subsecuentes.

Ayer, se reportaron 17 personas hospitalizadas por este motivo, que son 99% menor a las 1,517 del 2 de agosto de 2020, cuando se registró el pico de la primera ola en este rubro.

En fallecimientos asociados con la enfermedad, ayer se reportaron dos que son 97% menos que los 58 del pico de la primera ola que fue el 28 de agosto del 2020.

En contagios, ayer se reportaron 171 que son 80% menos que los 827 del pico de la primera ola en este indicador, el cual se registró el 9 de julio del 2020.

"En realidad la mayoría de las personas ya no lo utilizan y sigue siendo un problema más al momento de usar el transporte público, porque ya no es sólo la inaccesibilidad del transporte, sino agregarle un tema extra que es la obligatoriedad de portar el cubrebocas", dijo la líder de la Asamblea Estudiantil de la UANL al conocer estas cifras.

´Nos enferma en lugar de protegernos´

La activista, Argelia Montes, de Tribuna de Vigilancia Ciudadana, quien ha dado una batalla contra la prenda, dijo que, según expertos médicos a los que su ONG ha consultado, el cubrebocas perjudica más a la salud en lugar de beneficiarla.

Por lo tanto, también pidió que el estado de Nuevo León lo elimine "cuanto antes".

"El cubrebocas fue más dañino o es más dañino para la salud, puesto que nos tragamos todos los microbios que por naturaleza el cuerpo desecha y que todos tenemos un sistema inmunológico.

"Que se quite definitivamente el cubrebocas en todas las partes, que no tengamos limitaciones de entrar a una parte sí con cubrebocas y a otra parte no", concretó la también dirigente de Tribuna de Vigilancia Ciudadana.