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Nuevo León

Activistas urgen a proteger al castor americano que habita en NL

Al ser una especie bajo protección especial por la NOM-059-SEMARNAT, autoridades y especialistas locales hacen un llamado urgente a garantizar su conservación

  • 17
  • Marzo
    2026

Aunque pocos lo saben, los ríos de la zona metropolitana de Monterrey albergan a una de las especies más fascinantes y vitales para el equilibrio hídrico: el castor americano (Castor canadensis). 

Al ser una especie catalogada bajo protección especial por la NOM-059-SEMARNAT, las autoridades y especialistas locales han hecho un llamado urgente a garantizar su conservación.

Conocido como el "ingeniero del ecosistema", este roedor semiacuático posee la capacidad natural de transformar su entorno, una labor que resulta crítica en una región que enfrenta constantes retos hídricos y climáticos.

“Este roedor es conocido por su capacidad natural de transformar los ríos. Recordemos que el castor está en peligro de extinción en México, por lo que su protección es fundamental”, informó la Guardia Forestal de Nuevo León.

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AVISTAMIENTOS EN EL CORAZÓN DE LA CIUDAD

De acuerdo con registros del portal Somos Naturalistas, se ha documentado la presencia del castor americano en puntos clave de la urbe, como el Río Santa Catarina y el Río La Silla. Una tercera parte de estas observaciones son recientes, lo que sugiere que la especie intenta recuperar espacios en medio de la mancha urbana.

Incluso en el Parque Nacional Cumbres de Monterrey, un área protegida con más de 5,000 especies registradas, apenas se cuenta con una observación de rastros de castor, lo que subraya la importancia de monitorear y resguardar los pocos ejemplares que habitan en la periferia y el interior de la ciudad.

La presencia del castor es mucho más que una curiosidad biológica; es un indicador de un ambiente sano. Gracias a su habilidad para construir represas, estos animales generan beneficios en cadena para Nuevo León.

Con la creación de humedales, sus obras retienen sedimentos y nutrientes, filtrando el agua de manera natural.

Ayudan a reducir la velocidad del cauce, mejorando las condiciones hidrológicas de los ríos y previniendo la erosión.

Los espacios inundados que crean se convierten en hábitats donde prosperan múltiples especies de flora y fauna local.

¿QUÉ HACER SI VES UNO?

Dado que su conservación es prioritaria, las autoridades exhortan a la población a no molestarlos y, en caso de detectar un ejemplar lesionado o en situación de riesgo, reportarlo de inmediato para su atención profesional.

Contacto de emergencia: Guardia Forestal de Nuevo León
Teléfono: 81-1608-7511


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