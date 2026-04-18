Piden a ciudadanía defender Arco de la Independencia

Tras sumarse para pedir que se reconsidere eliminar la rotonda del Arco de la Independencia, activistas, instituciones y expertos urgieron a la ciudadanía en general a integrarse al llamado y proteger el histórico monumento.

La intención, explicó Carmen Junco, vocal del Fideicomiso para la Conservación del Patrimonio Cultural, es que el municipio de Monterrey estudie otras alternativas de gestión de vialidad que no comprometan la simbólica obra.

“Invito a nuestros ciudadanos a que se sumen al proyecto de conservación del Arco de la Independencia, a que levanten la mano y levanten la voz para pedir que se dé marcha atrás en este proyecto de retirar la rotonda. “Es muy importante hacer un llamado al municipio para que reconsidere su postura de cómo manejar el tráfico en esa zona”, llamó Junco.

Para el doctor en historia del arte José Manuel Prieto González, la decisión de direccionar otra vez el tráfico por debajo del Arco representa regresar a un caduco modelo urbano.

“No debemos de caer en la trampa de pensar que todo está justificado en base a la primacía que tiene el automóvil en la ciudad, y que todo se debe supeditar a los intereses particulares e individuales frente al bien común. “Lo que está planteando el alcalde actual son soluciones trasnochadas, anacrónicas, que en la mayoría de los países de Occidente hace tiempo están ya superadas”, dijo.

En ese sentido coincidió la arquitecta Elisa Raquel Sánchez Borges, quien destacó además que el Arco debió impulsarse como un espacio de comunidad.

“Cruzarlo y estar abajo caminando era muy difícil, entonces el plan era poco a poco hacer conexiones para los peatones como en las grandes ciudades del mundo, que van cerrando carriles para dar espacio a las bicicletas y al peatón. “Hacer lo contrario es un retroceso a algo que ya está muy comprobado que no funciona”, lamentó.

Pero más allá de la priorización al automóvil particular, los expertos consideraron que el municipio está restando importancia al inmueble y que eso puede sentar un precedente negativo.

“Es un monumento histórico y se está viendo como un estorbo, si hoy se permite eso el riesgo es que otro alcalde llegue en un futuro y diga: ‘hay que dar prioridad a la vialidad y lo que tenemos que hacer es quitarlo’. “Mirar alrededor y ver este tipo de obras te habla de tu pasado, de quien eres, y si nos los cargamos llegará un día en el que miremos y no sepamos quienes somos, la ciudad es mucho más que vialidades y tráfico vehicular", advirtió José Manuel Prieto,

Fue el jueves cuando el alcalde regio, Adrián de la Garza, arrancó los trabajos para retirar la rotonda del Arco y reanudar la circulación por en medio del monumento.

La glorieta se inauguró durante la pasada administración del emecista Luis Donaldo Colosio, con un costo de $26 millones de pesos que incluyó la restauración de Alegoría de la Libertad, mejor conocida como “La Mona”.

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