Abandona Cereso exdirector de Pemex; no da declaraciones

Minutos después descendió del vehículo vestido con ropa color beige y portando una bolsa de plástico con sus pertenencias

Luego de permanecer varios días internado en el Cereso Morelos, el exdirector general de Pemex, Víctor "N", abandonó este martes el centro penitenciario luego de que una jueza determinara modificar la medida cautelar de prisión preventiva que enfrentaba por el delito de violencia familiar.

Aunque el proceso judicial en su contra continúa y aún no existe una resolución definitiva sobre el caso, el exfuncionario llevará el juicio en libertad bajo diversas medidas cautelares impuestas por la autoridad judicial.

Rodríguez Padilla salió del penal sin realizar declaraciones a los medios de comunicación que se encontraban en el lugar. Personal del Cereso lo trasladó hasta la salida conocida como "La Pluma" a bordo de una camioneta blanca, donde previamente firmó la bitácora correspondiente a su liberación.

Minutos después descendió del vehículo vestido con ropa color beige y portando una bolsa de plástico con sus pertenencias, para posteriormente abordar una camioneta particular.

Durante la audiencia en la que se revisó su situación jurídica, la defensa presentó una escritura pública, una credencial para votar expedida por el INE con domicilio en la Ciudad de México y ofreció una garantía económica de 20 mil pesos.

Asimismo, la jueza determinó que el exdirector de Pemex deberá acudir mensualmente a firmar ante la Unidad de Medidas Cautelares y tendrá prohibido salir del país mientras continúe el proceso penal.

La autoridad judicial justificó el cambio de medida cautelar al considerar acreditado un domicilio fijo en la Ciudad de México y debido a que la presunta víctima otorgó el perdón legal, aunque permanecen vigentes las demás restricciones impuestas por el juzgado.

El caso generó atención pública debido a que encabezó Petróleos Mexicanos y su detención representó uno de los episodios judiciales de mayor perfil relacionados con un exfuncionario federal en los últimos meses.