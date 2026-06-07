Trump abandona entrevista al ser cuestionado por fraude electoral

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abandonó una entrevista televisiva tras protagonizar un fuerte intercambio con la periodista Kristen Welker.

La conversación, grabada en una granja del estado de Wisconsin, se tornó tensa cuando la presentadora le solicitó en repetidas ocasiones pruebas que respaldaran sus afirmaciones sobre presunto fraude electoral en distintos procesos electorales.

La situación escaló hasta que el mandatario decidió interrumpir la entrevista y retirarse del lugar visiblemente molesto.

Uno de los momentos más polémicos surgió cuando Welker preguntó a Trump sobre un fondo de 1.800 millones de dólares relacionado con iniciativas contra la instrumentalización política del sistema judicial.

La periodista cuestionó si personas condenadas por agredir a policías durante el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 deberían recibir recursos provenientes de los contribuyentes.

Trump evitó responder de manera directa y aseguró que muchos de los involucrados fueron perjudicados por agentes policiales a quienes calificó de corruptos, por lo que consideró que merecen algún tipo de compensación.

Insiste en denuncias de fraude electoral

Durante la entrevista, el mandatario reiteró sus afirmaciones de que las elecciones presidenciales de 2020, ganadas por Joe Biden, estuvieron manipuladas, aunque no presentó evidencias concretas que respaldaran sus declaraciones.

Además, aseguró que actualmente existe fraude en el proceso de conteo de votos de las elecciones primarias en California, señalamiento que también realizó sin aportar pruebas verificables.

También te puede interesar: Trump descarta retirar tropas de conflicto con Irán

Ante las solicitudes de la conductora para respaldar sus acusaciones con datos concretos, Trump respondió que existían "pruebas tremendas" y que bastaba con observar lo que ocurre para comprobarlo.

Trump arremete contra la prensa

La insistencia de Welker derivó en una serie de críticas del presidente contra la periodista y el medio de comunicación.

Trump acusó a la cadena NBC y al programa Meet the Press de actuar de manera sesgada y corrupta, mientras cuestionaba la cobertura que realizan los medios sobre su administración y sus declaraciones.

Finalmente, el mandatario decidió concluir la conversación por su cuenta.

"Vamos a dejarlo aquí porque ya he tenido suficiente", expresó antes de retirarse el micrófono y abandonar el set de grabación.

Pese al abrupto final, la conductora reveló posteriormente que, una vez apagadas las cámaras, ambas partes alcanzaron un acuerdo para realizar una nueva entrevista en una fecha futura.

La emisión también enfrentó diversas interrupciones técnicas durante la grabación debido a fuertes lluvias que afectaron el audio y el desarrollo normal de la conversación.

Comentarios