Chávez Jr. abandona la cárcel para seguir proceso en libertad

Chávez Jr. abandonó el penal horas después de que un juez de la ciudad de Hermosillo vinculó a proceso al boxeador y acordó que enfrente su juicio en libertad

  • 24
  • Agosto
    2025

El boxeador Julio César Chávez Jr., hijo del legendario expúgil mexicano del mismo nombre, abandonó el domingo una cárcel federal en el estado de Sonora, en el norte del país, a donde ingresó esta semana luego de ser deportado de Estados Unidos.

Chávez Jr. abandonó el penal horas después de que un juez de la ciudad de Hermosillo, capital del estado, vinculó a proceso al boxeador y acordó que enfrente su juicio en libertad condicional por su presunta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada para la introducción clandestina de armas a México, informó a The Associated Press un agente federal que habló bajo condición de anonimato porque no está autorizado para declarar.

El proceso contra el púgil es parte de una investigación más amplia que la Fiscalía General de la República (FGR) inició en 2019 contra el Cártel de Sinaloa por delincuencia organizada, tráfico de personas, tráfico de armas y narcotráfico, luego de que Estados Unidos presentó una denuncia.

Temen por seguridad de Chávez Jr, piden evitar traslado al juzgado

Uno de los abogados del boxeador, Rubén Benítez Álvarez, dijo el sábado que Chávez será procesado por el delito de “delincuencia organizada en la modalidad de participar, sin funciones de dirección, administración ni liderazgo, para la introducción clandestina a México de armas de fuego”.

Benítez Álvarez desestimó los señalamientos de la FGR contra su defendido y afirmó que la acusación está basada en “anécdotas de camaradería”.

El peleador de 39 años enfrentará su proceso en libertad condicional, pero no podrá salir de México. El juez dio un plazo de tres meses para la investigación complementaria del caso.

julio-cesar-chavez.jpg

El pasado 2 de julio, agentes federales arrestaron a Chávez Jr. en su residencia de Los Ángeles (donde vivía desde hace varios años) por exceder la duración de su visa de turista, la cual expiró en febrero del 2024, y por mentir en una solicitud para obtener la tarjeta de residencia. La detención se realizó pocos días después del combate que sostuvo con el boxeador e influencer estadounidense Jake Paul en Los Ángeles.

Después de permanecer detenido durante mes y medio, el púgil fue deportado y entregado a agentes de la FGR en Sonora, quienes el pasado 19 de agosto lo trasladaron al Centro Federal de Reinserción Social, ubicado a las afueras de Hermosillo.

La investigación de la FGR de 2019 giraba en torno contra de 13 personas, entre ellas Ovidio Guzmán López (hijo del excapo Joaquín “El Chapo” Guzmán), algunos colaboradores, sicarios y cómplices de la organización criminal. Guzmán López fue detenido en enero de 2023 y extraditado a Estados Unidos ocho meses después.

julio cesar chavez.jpg

Cuatro años después, la FGR emitió varias órdenes de detención, entre ellas contra Chávez Jr., quien ingresó a Estados Unidos en agosto del 2023.

La vida del primogénito de Julio César Chávez (uno de los boxeadores mexicanos más populares y exitosos en la historia) ha estado plagada de escándalos desde que inició su carrera boxística a la sombra de su padre.

Durante buena parte de su carrera, Chávez Jr. ha librado una lucha contra la adicción a varias drogas y ha sido detenido en diversas oportunidades. En 2012 fue declarado culpable de conducir en estado de ebriedad en Los Ángeles y se le sentenció a 13 días de cárcel. A comienzos del año pasado fue arrestado por portación de armas y poco después salió en libertad luego de pagar una fianza de 50,000 dólares.


Comentarios

