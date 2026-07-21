Abordan Sheinbaum, Trump y Carney revisión del T-MEC en Mundial

La Presidenta afirmó que el diálogo fue breve y adelantó que México defenderá sus intereses en la próxima negociación comercial con EUA

Las negociaciones del T-MEC fueron uno de los temas abordados durante el encuentro que sostuvieron en Nueva York los mandatarios de México, Estados Unidos y Canadá, en el marco de la final de la Copa del Mundo 2026.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que conversó brevemente sobre el acuerdo comercial de América del Norte con el presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro canadiense Mark Carney, previo a la reanudación de las conversaciones entre México y Estados Unidos para avanzar en la construcción del tratado.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum explicó que inicialmente había decidido no asistir a la final del Mundial, ya que únicamente contaba con una invitación de la FIFA. Sin embargo, relató que recibió una llamada de Trump, quien la invitó personalmente al partido y le ofreció ocupar un lugar junto a los mandatarios de los países organizadores.

“Como dice el dicho, lo cortés no quita lo valiente”, expresó la mandataria al justificar su asistencia, al considerar que el deporte también representa una oportunidad para fortalecer las relaciones diplomáticas.

Sheinbaum detalló que tenía previsto viajar en un vuelo comercial junto con las personas que la acompañaron, pero debido a tormentas eléctricas en Nueva York el vuelo fue cancelado, por lo que finalmente se trasladó en una aeronave de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Además del encuentro con Trump y Carney, la Presidenta señaló que tuvo conversaciones con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio; el rey Felipe VI de España y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Destacó que durante la convivencia los asistentes reconocieron la organización del Mundial en México, la recepción a los aficionados extranjeros y el desempeño de la Selección Mexicana.

Señaló que recibió felicitaciones por parte de diversos líderes y funcionarios.

Sobre las negociaciones comerciales, Sheinbaum aclaró que el diálogo sobre el T-MEC fue breve, debido a que el contexto de una final deportiva no era el adecuado para profundizar en temas como aranceles o reglas comerciales.

La mandataria afirmó que mantiene una buena relación personal con Trump, aunque existen diferencias en distintos temas de la agenda bilateral, y reiteró que México seguirá buscando una relación basada en el diálogo y la defensa de sus intereses.

Respecto a la revisión del tratado, explicó que México busca establecer bases sólidas desde esta primera negociación anual, luego de que Estados Unidos determinara que el acuerdo no tendría una renovación automática por 16 años.

Indicó que uno de los principales puntos de discusión será la intención estadounidense de fortalecer las reglas de origen para aumentar la producción dentro de América del Norte, particularmente en Estados Unidos. Ante ello, afirmó que México defenderá su economía y buscará eliminar los aranceles aplicados a mercancías mexicanas.