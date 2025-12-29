Trump y Netanyahu abordan avances sobre acuerdo de paz en Gaza

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu fue recibido por su homólogo estadounidense, Donald Trump, para llevar a cabo una reunión que buscaba abordar los avances del acuerdo de paz en Gaza, en Florida.

A través de redes sociales se difundió el arribo del primer ministro a la residencia privada del republicano en Florida.

President @realDonaldTrump welcomes Prime Minister Netanyahu to Mar-a-Lago 🇺🇸🇮🇱 pic.twitter.com/ilJ8Nd5OGn — Margo Martin (@MargoMartin47) December 29, 2025

A través de redes sociales, el presidente Trump calificó al grupo como bueno.

"Este es un grupo muy bueno. Ya hemos progresado mucho. Tuvimos una reunión de unos cinco minutos, y ya hemos resuelto tres de las dificultades", dijo Trump.

Reuniones con Marco Rubio y Pete Hegseth

Previo a dicho encuentro, el primer ministro de Israel se reunió con Marco Rubio y Pete Hegseth, tras un encuentro clave sobre seguridad y cooperación estratégica.

El secretario de Estado, Marco Rubio, enfatizó en la importancia de la continua colaboración para promover la paz y la estabilidad en Oriente Medio, previo a la reunión de Netanyahu con el republicano.

Netanyahu publicó otras imágenes en las que se le puede ver sonriendo junto a Hegseth, sin añadir más detalles sobre el encuentro.

Al encuentro también asistió la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, el presidente del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, y los negociadores Steve Witkoff y Jared Kushner.

