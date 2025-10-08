Cerrar X
Activistas mexicanos denuncian maltrato y torturas en Israel

Los seis activistas mexicanos de la Flotilla Global Sumud denunciaron maltrato, torturas e incomunicación durante su detención en aguas internacionales

  • 08
  • Octubre
    2025

Los seis activistas mexicanos de la Flotilla Global Sumud denunciaron maltrato, torturas e incomunicación durante su detención en aguas internacionales.

“Estuvimos en la entraña del monstrus, sufrimos tortura psicológica y física”, relató Sol González Eguía.

Carlos Pérez Osorio subrayó que, pese al maltrato, “nunca rompieron nuestro espíritu ni perdimos la causa”.

Los activistas relataron ataques con drones y cañones de agua que impidieron que llegaran a Gaza con medicinas y alimentos.

Arlín Medrano Guzmán pidió disculpas al pueblo palestino por no poder entregar la ayuda a tiempo. Diego Vázquez Galindo señaló que, si no se detiene el conflicto o se establece un corredor humanitario, retomarán sus acciones.

Los activistas agradecieron a la SRE y a la presidenta Claudia Sheinbaum por su apoyo, mientras solicitaron revisar las relaciones comerciales y diplomáticas con Israel. Sheinbaum anunció que el gobierno cubrirá los gastos de traslado y los recibirá en Palacio Nacional si lo solicitan.

Los tripulantes regresaron este miércoles a la Ciudad de México tras ser detenidos por el ejército israelí el pasado 1 de octubre mientras intentaban llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, los activistas se reencontraron con sus familias y recibieron atención médica tras una revisión con el canciller Juan Ramón de la Fuente, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

 


