Israel intercepta flotilla con ayuda humanitaria para Gaza

Alrededor de 30 barcos que trasladaban ayuda humanitaria a Gaza fueron interceptados por las Fuerzas Armadas de Israel durante las primeras horas de este lunes.

De acuerdo con las organizaciones Global Sumud Flotilla, la Freedom Flotilla Coalition y la Mavi Marmara Freedom and Solidarity Association, esta flotilla fue asaltada en aguas de responsabilidad de Chipre, frente al litoral de la isla mediterránea.

Según los rastreadores instalados por Sumud Global Flotilla, arrojaron que son 35 barcos interceptados. Sin embargo, la misión de los barcos captados se cifra en 31.

En la expedición hay naves de banderas europeas:

24 de Polonia

11 de Italia

Siete de San Marino

Cuatro de Reino Unido

Cuatro de España

Tres de Francia

Uno de Portugal-Madeira

Por su parte, la Freedom Flotilla señaló en un comunicado que las Fuerzas Armadas de Israel les han informado de que los activistas arrestados serán trasladados a un "buque prisión" y posteriormente serán llevados al puerto israelí de Ashdod.

Estos son algunos de los activistas capturados por las fuerzas israelíes

Entre los activistas capturados por las fuerzas israelíes se encuentran:

Nueve italianos

Seis españoles

Seis irlandeses

Trasciende que entre los irlandeses se encuentra la hermana de la presidenta de Irlanda y exparlamentaria izquierdista, Catherine Connolly.

Se denunció que la flotilla inició su misión el pasado 15 de abril en Barcelona para llevar ayuda humanitaria a Gaza y romper el bloqueo naval decretado por Israel en 2007, pero el 30 de abril fue interceptada parcialmente por la Marina israelí en aguas internacionales al sur de Grecia.

Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha felicitado este lunes al comandante del equipo de la Armada que ha llevado a cabo la interceptación marítima.

"Están realizando un trabajo excepcional, tanto en la primera flotilla como en esta, y están frustrando un plan malicioso diseñado para romper el aislamiento que estamos imponiendo a los terroristas de Hamás en Gaza".

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