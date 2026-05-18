Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
israel_intercepta_flotilla_con_rumbo_a_gaza_1bd635c72a
Internacional

Israel intercepta flotilla con ayuda humanitaria para Gaza

Activistas denunciaron que este 30 de abril los barcos fueron interceptados de manera parcial por la Marina israelí en aguas internacionales al sur de Grecia

  • 18
  • Mayo
    2026

Alrededor de 30 barcos que trasladaban ayuda humanitaria a Gaza fueron interceptados por las Fuerzas Armadas de Israel durante las primeras horas de este lunes.

De acuerdo con las organizaciones Global Sumud Flotilla, la Freedom Flotilla Coalition y la Mavi Marmara Freedom and Solidarity Association, esta flotilla fue asaltada en aguas de responsabilidad de Chipre, frente al litoral de la isla mediterránea.

Según los rastreadores instalados por Sumud Global Flotilla, arrojaron que son 35 barcos interceptados. Sin embargo, la misión de los barcos captados se cifra en 31.

En la expedición hay naves de banderas europeas:

  • 24 de Polonia
  • 11 de Italia
  • Siete de San Marino 
  • Cuatro de Reino Unido 
  • Cuatro de España 
  • Tres de Francia
  • Uno de Portugal-Madeira

Por su parte, la Freedom Flotilla señaló en un comunicado que las Fuerzas Armadas de Israel les han informado de que los activistas arrestados serán trasladados a un "buque prisión" y posteriormente serán llevados al puerto israelí de Ashdod.

Estos son algunos de los activistas capturados por las fuerzas israelíes

Entre los activistas capturados por las fuerzas israelíes se encuentran:

  • Nueve italianos
  • Seis españoles
  • Seis irlandeses

Trasciende que entre los irlandeses se encuentra la hermana de la presidenta de Irlanda y exparlamentaria izquierdista, Catherine Connolly.

Se denunció que la flotilla inició su misión el pasado 15 de abril en Barcelona para llevar ayuda humanitaria a Gaza y romper el bloqueo naval decretado por Israel en 2007, pero el 30 de abril fue interceptada parcialmente por la Marina israelí en aguas internacionales al sur de Grecia.

Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha felicitado este lunes al comandante del equipo de la Armada que ha llevado a cabo la interceptación marítima.

"Están realizando un trabajo excepcional, tanto en la primera flotilla como en esta, y están frustrando un plan malicioso diseñado para romper el aislamiento que estamos imponiendo a los terroristas de Hamás en Gaza".

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

iran_tendra_respuesta_rapida_poderosa_ante_cualquier_agresion_921d5db940
Irán tendrá respuesta 'rápida y poderosa' ante cualquier agresión
scjn_sheinbaum_gastos_a7588aeff7
Padres de militares podrán acceder a pensión del ISSFAM
vinculan_13_presuntos_criminales_tras_enfrentamiento_sinaloa_d2392c2ec6
Vinculan a 13 presuntos criminales tras enfrentamiento en Sinaloa
publicidad

Últimas Noticias

buscan_comercios_cidh_evitar_abusos_de_turistas_durante_mundial_ef66ad5ddf
Buscan comercios y CIDH evitar abusos de turistas durante Mundial
nfl_nashville_super_bowl_2030_0a5207cfb7
NFL confirma a Nashville como sede del Super Bowl LXIV en 2030
oms_declara_emergencia_sanitaria_mundial_por_ebola_dbec153141
OMS reconoce 'magnitud y rápidez' del brote de ébola
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_05_16_at_5_00_42_PM_ce15b4a102
Reynosa vivirá un concierto gratuito para unir a las familias
nl_allende_huacicholeo_13_eb27f55859
Hallan más de 1.2 millones de litros de huachicol en Allende, NL
oms_declara_emergencia_sanitaria_mundial_por_ebola_dbec153141
OMS declara emergencia sanitaria por ébola al sumar 88 muertos
publicidad
×