Nacional

México gestiona seguridad de activistas tras ataque a flotilla

México informó que mantiene gestiones diplomáticas para garantizar la seguridad de los mexicanos que viajan en las embarcaciones con ayuda humanitaria a Gaza

Tras el ataque de ayer contra la Global Sumud Flotilla por parte del gobierno de Israel, el gobierno de México informó que mantiene gestiones diplomáticas para garantizar la seguridad de los siete activistas mexicanos que viajan en las embarcaciones con ayuda humanitaria rumbo a Gaza.

La flotilla denunció una “escalada alarmantemente peligrosa” con al menos 12 explosiones cerca de las naves, daños significativos y bloqueo de comunicaciones.

Ante esta situación, la delegación mexicana convocó a una concentración frente a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para exigir acciones concretas de protección por parte del gobierno federal.

Por su parte, la SRE confirmó que los connacionales se encuentran bien y que personal de las embajadas en Israel, Argelia y Grecia mantiene contacto permanente con ellos y con sus familiares.

La dependencia aseguró que continuará con el monitoreo de la ruta de la flotilla y las condiciones en que viajan los activistas mexicanos en medio de las tensiones por las amenazas del ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, quien advirtió que podrían ser encarcelados y calificados como “terroristas”.


