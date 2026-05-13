Flotilla internacional relanza misión a Gaza con 54 barcos

La organización Global Sumud Flotilla anunció este miércoles que reanudará su misión marítima hacia Gaza con una movilización mucho mayor que la anterior. 54 embarcaciones y más de 500 activistas zarparán desde Marmaris, Turquía, con el objetivo de llevar ayuda y desafiar el bloqueo que mantiene Israel sobre el enclave palestino.

El anuncio se produce apenas días después de la liberación de los últimos integrantes de una misión previa, quienes fueron interceptados y detenidos por autoridades israelíes.

Una nueva flotilla tras detenciones previas

El activista español de origen palestino Saif Abukeshek, quien pasó 10 días encarcelado en la prisión israelí de Shikma tras la última operación frustrada, fue el encargado de confirmar la nueva salida.

“Estoy aquí para anunciar oficialmente que mañana nuestra misión continuará hacia Gaza”, declaró desde Marmaris.

Abukeshek aseguró que la nueva expedición incluye cinco embarcaciones vinculadas a la Coalición de la Flotilla de la Libertad, organización con larga trayectoria en iniciativas marítimas pro-palestinas.

Más de 500 participantes desafiarán riesgos

Los organizadores admitieron plenamente la posibilidad de nuevos operativos israelíes, pero sostienen que el costo moral de no actuar sería mayor.

“Tenemos muy claros los riesgos… Tenemos muy clara la brutalidad de este gobierno”, afirmó Abukeshek, al tiempo que insistió en que la misión responde a una convicción humanitaria y política.

La nueva iniciativa se enmarca en un contexto de extrema tensión regional, con Gaza sumida en una profunda crisis humanitaria por el conflicto en curso, restricciones de acceso y presiones internacionales sobre corredores de ayuda.

Los activistas buscan visibilizar el impacto del bloqueo y ejercer presión diplomática mediante acción directa no militar.

Durante el anuncio, Abukeshek también cuestionó el respaldo estadounidense a Israel y acusó a la Unión Europea de inacción frente a la situación humanitaria.

Según sus declaraciones, esta falta de respuesta internacional refuerza la necesidad de acciones civiles independientes.

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