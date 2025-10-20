Acumulan 8,179 personas detenidas por Operación Frontera Norte

De acuerdo con datos proporcionados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se detuvieron a 8,179 personas y aseguraron más de un millón de cartuchos de diversos calibres durante el despliegue del Operativo Frontera Norte.

También se decomisaron 6,387 armas, 29,670 cargadores. 104,421 kilogramos de droga, incluidos 483 kilos de fentanilo; 5231 vehículos y casi mil inmuebles.

Entre las acciones que se destacan durante los días 17, 18 y 19 de octubre se encuentran las siguientes:

Baja California

Se reportó la detención de tres personas, así como el aseguramiento de dos armas largas, cuatro cargadores, 115 cartuchos y dos tractocamiones a cajas secas.

Chihuahua

Se aseguraron tres armas cortas, tres cargadores, 34 cartuchos, 107 dosis de metanfetamina, un vehículo y cinco inmuebles en Ciudad Juárez.

Sinaloa

Se inhabilitó un área de concentración de material diverso para la fabricación de drogas sintéticas, donde se aseguraron 1,000 litros de sustancias para la elaboración de metanfetamina en Cosalá.

Sonora

Se llevó a cabo la incautación de os armas de fuego, 23 cargadores, 1,002 cartuchos, 1,559 dosis de metanfetamina, tres chalecos tácticos, tres placas balísticas, un uniforme táctico y un vehículo en Navojoa.

Tamaulipas

Una persona fue detenida, mientras que dos armas de fuego, 26 cargadores, 44 cartuchos, 151 objetos explosivos, 18 drones, un detector de drones, tres antidrones, dos artefactos explosivos improvisados y un vehículo con reporte de robo fueron aseguradas durante un despliegue en Reynosa.

