Adán Augusto se deslinda de El Abuelo: 'no tengo nada que temer'

El senador aseguró estar tranquilo tras la llegada de El Abuelo, excolaborador vinculado al crimen y reiteró su disposición a declarar ante la justicia

  • 17
  • Septiembre
    2025

Tras la llegada a México de Hernán Bermúdez Requena, alias El Abuelo, presunto líder del grupo criminal La Barredora y quien fuera su secretario de Seguridad Pública en Tabasco, el senador Adán Augusto López Hernández aseguró estar tranquilo y sin preocupación por lo que su excolaborador pueda revelar ante la justicia.

En entrevista, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y líder de la bancada de Morena subrayó que no tiene vínculos con organizaciones delictivas y que está dispuesto a declarar ante el Ministerio Público, incluso sin ser requerido.

“Lo más importante es que se esclarezca la verdad. Quien tenga responsabilidades, tendrá que pagarlas”, puntualizó.

Ante los cuestionamientos directos, López Hernández insistió en que nunca tuvo conocimiento de las actividades criminales de Bermúdez, ni cuando fue gobernador de Tabasco ni durante su paso como secretario de Gobernación.

—¿No tiene nada que temer?, se le preguntó.

—De ninguna manera. Revisen los tiempos. “Nunca recibí un aviso, una notificación, ni como gobernador ni como secretario de Gobernación, sobre lo que ahora señalan a Bermúdez”, respondió.

Con este deslinde, Adán Augusto busca cortar cualquier intento de vincularlo políticamente con el exfuncionario tabasqueño, hoy en manos de las autoridades mexicanas y señalado por delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés.


