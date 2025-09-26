'Eso es pura politiquería, la verdad': Sheinbaum

Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que "es pura politiquería" sobre la polémica sobre el coordinador Adán Augusto López.

De acuerdo con una investigación periodística, se dice que el coordinador de la Cámara de Senadores de Morena no declaró un total de 79 millones de pesos.

"Que aclare. Que aclare el senador" exclamó la mandataria.

Después, Sheinbaum Pardo calificó como "politiquería" el que se mencione que al menos 13 senadores de la bancada se encuentren "inconformes" sobre la situación presuntamente evidenciada del senador.

"Es pura politiquería, la verdad. No conozco ningún senador que tenga quejas" detalló.

Se afirmó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) también puso alertas sobre las transacciones millonarias del ex gobernador de Tabasco ejercidas durante su administración.

