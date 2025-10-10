Adidas llega a acuerdo con Oaxaca tras plagio cultural

La marca alemana Adidas alcanzó un acuerdo reparatorio con artesanos indígenas de la comunidad de Villa Hidalgo Yalálag, en Oaxaca, luego de que el diseño tradicional de su huarache fuera utilizado sin autorización en un modelo de calzado deportivo.

Durante la conferencia presidencial, Marina Núñez Bespalova, subsecretaria de Desarrollo Cultural, informó que representantes del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y del Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor) acompañaron las negociaciones.

“Se llegó a varios acuerdos con la marca”, detalló Núñez, quien precisó que el acuerdo contempla acciones de infraestructura para la comunidad, aunque los detalles aún no pueden hacerse públicos.

Adidas retira el modelo del mercado

El calzado en cuestión, denominado Oaxaca slip-on, fue presentado el 4 de agosto en colaboración con el diseñador estadounidense Willy Chavarría.

Tras la denuncia de apropiación cultural, la compañía decidió retirar de inmediato el modelo del mercado.

“Esos zapatos se bajaron del mercado de inmediato”, aseguró Núñez, quien no descartó que más adelante pueda darse una colaboración formal entre la comunidad y la marca.

Cabe recordar que el 8 de agosto, Adidas solicitó establecer un diálogo con el Gobierno de Oaxaca para reparar el daño y reconocer la autoría cultural del diseño.

En respuesta, el secretario de Cultura estatal, Flavio Sosa, exigió una disculpa, la reparación del daño y un compromiso de no repetición.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó el reclamo, recordando que “los huaraches son una propiedad intelectual colectiva” y que “debe cumplirse con la ley de patrimonio”.

Finalmente, el 21 de agosto, Adidas ofreció una disculpa pública y reafirmó su compromiso de colaborar con la comunidad Yalálag mediante “un diálogo basado en el respeto, la escucha y el reconocimiento de su herencia cultural”.

Comentarios