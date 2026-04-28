FIFA revela uniforme oficial del voluntariado para 2026

La FIFA presentó el uniforme oficial que portarán los voluntarios de la Copa Mundial de la FIFA 2026, un diseño vibrante y funcional que buscará proyectar unidad, pertenencia e identidad local en las 16 ciudades anfitrionas de México, Estados Unidos y Canadá.

El equipamiento, desarrollado por adidas como socio histórico de la FIFA, será la imagen distintiva de los cerca de 50 mil voluntarios que participarán en el mayor programa de voluntariado en la historia del torneo, encargado de recibir a aficionados, jugadores e invitados en estadios, centros de entrenamiento, sedes del FIFA Fan Festival y otros puntos clave.

Diseño con identidad mundial y orgullo local

El uniforme incorpora la identidad visual oficial del Mundial 2026, con colores intensos y el patrón en forma de corazón que distingue al programa de voluntariado de la FIFA, símbolo del papel esencial que desempeñan estos colaboradores en la operación del torneo.

Además, uno de los elementos más distintivos será la personalización mediante parches inspirados en las tradicionales chaquetas universitarias norteamericanas.

Cada voluntario recibirá tres piezas representativas de su ciudad anfitriona, con las que podrá adaptar su chaqueta y mostrar orgullo por la sede que representa.

Pensado para responder a las distintas condiciones climáticas de los tres países organizadores, el uniforme fue diseñado con materiales transpirables y un sistema de capas superpuestas que facilitará comodidad y funcionalidad durante largas jornadas.

El kit completo incluye zapatillas, calcetines, chaqueta intermedia, camisetas, pantalones cortos, joggers, gorra y riñonera, además de los parches conmemorativos.

El mayor equipo de voluntarios en la historia de FIFA

Más de un millón de personas se registraron para formar parte del programa, del cual fueron seleccionados alrededor de 50 mil participantes de diversas edades, desde jóvenes de 18 años hasta adultos mayores de más de 80, provenientes de distintos países y contextos.

Estudiantes, profesionales, jubilados, voluntarios primerizos y experimentados integran este grupo multicultural que tendrá como misión contribuir a que cada visitante viva una experiencia memorable durante la justa mundialista.

Heimo Schirgi, director de la División de Operaciones de la Copa Mundial de la FIFA 2026, aseguró que la presentación del uniforme representa un homenaje a la dedicación de quienes harán posible el mayor evento deportivo del planeta.

Subrayó que estos voluntarios serán una pieza clave para crear experiencias inolvidables en cada sede, por lo que su imagen debía reflejar tanto la magnitud de su labor como la identidad cultural de cada comunidad anfitriona.

Avanza capacitación rumbo al Mundial

La FIFA informó que ya comenzó la capacitación específica por funciones en las distintas ciudades sede, permitiendo que los voluntarios se reúnan por primera vez y se preparen para sus responsabilidades.

En las próximas semanas, los seleccionados acudirán a centros locales para recoger su uniforme y acreditación, consolidando así uno de los programas operativos más ambiciosos en la historia de la Copa del Mundo.

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