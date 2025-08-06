Cerrar X
Nacional

Denuncia Oaxaca uso ilegal de su nombre en calzado Adidas

El gobernador Salomón Jara anunció iniciará acciones legales contra Adidas por presunto plagio de un diseño tradicional de huarache originario de Villa Hidalgo

  • 06
  • Agosto
    2025

El Gobierno de Oaxaca, encabezado por el gobernador Salomón Jara Cruz, anunció el martes que emprenderá acciones legales contra la empresa alemana Adidas por el presunto plagio de un diseño tradicional de huaraches originarios de la comunidad indígena Villa Hidalgo Yalalag, ubicada en la Sierra Norte del estado.

Durante su conferencia matutina, el mandatario denunció que Adidas presentó un modelo internacional bajo el nombre de “Oaxaca Slip-On”, sin contar con la autorización ni reconocimiento de la comunidad creadora.

El calzado fue presentado oficialmente en el Museo de Arte de Puerto Rico, como parte de una colección creada en colaboración con el diseñador Willy Chavarría, de origen mexicano-estadounidense.

Además, el diseño combina el tradicional tejido cruzado de huarache de cuero con una suela deportiva tipo sneaker, una reinterpretación que, según el gobierno estatal, no respeta los derechos colectivos de los artesanos de Yalalag.

Denuncia formal ante el IMPI en proceso

El gobernador Jara señaló que se trabaja en la interposición de una denuncia ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), en coordinación con autoridades municipales y representantes de la comunidad indígena.

“El nombre de Oaxaca y los diseños de nuestras comunidades no pueden usarse sin autorización ni beneficio para quienes los crean. Vamos a respaldar a nuestros artesanos”, subrayó.

Cabe señalar que este no es un hecho aislado, en años recientes, marcas como Carolina Herrera e Isabel Marant también han sido acusadas de utilizar bordados y patrones tradicionales de pueblos originarios de Oaxaca sin consentimiento, lo que en su momento derivó en disculpas públicas e indemnizaciones.

Jara dejó claro que el uso del nombre del estado en un producto comercial sin autorización también será combatido legalmente.

Por su parte, el gobierno estatal reafirmó su compromiso de proteger el patrimonio cultural de sus comunidades ante cualquier intento de explotación o lucro indebido.

“Defenderemos nuestros derechos y nuestra cultura. No más plagios ni apropiaciones silenciosas”, concluyó el gobernador.


