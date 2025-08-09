Reconoce apropiación de nombre tras diseño para Adidas

Willy Chavarría, diseñador estadounidense de origen mexicano, reconoció la apropiación cultural por el uso del nombre "Oaxaca" en las sandalias "Oaxaca Slip-On" creadas en colaboración con Adidas.

Las autoridades mexicanas y la comunidad de Villa Hidalgo Yalálag, Oaxaca, denunciaron que el diseño imita huaraches tradicionales sin autorización ni colaboración con los artesanos locales, violando derechos colectivos y la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos Indígenas.

Chavarría lamentó en un comunicado a AFP que el diseño no se desarrollara con la comunidad oaxaqueña y expresó que no cumplió con el respeto debido.

"Lamento profundamente que este diseño haya apropiado el nombre y no haya sido desarrollado en asociación directa y significativa con la comunidad oaxaqueña", dijo el artista en una declaración enviada a la AFP.

La presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Salomón Jara exigieron resarcimiento, y Adidas solicitó dialogar con las autoridades para reparar el daño.

"Es una propiedad intelectual, colectiva, tiene que haber un resarcimiento", dijo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, luego de anunciar una reunión entre Adidas y el gobierno de Oaxaca.

Comentarios