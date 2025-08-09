Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_08_09_T134756_189_aeb716f9ed
Nacional

Reconoce apropiación de nombre tras diseño para Adidas

Willy Chavarría reconoció la apropiación cultural por el uso del nombre "Oaxaca" en las sandalias "Oaxaca Slip-On" creadas en colaboración con Adidas

  • 09
  • Agosto
    2025

Willy Chavarría, diseñador estadounidense de origen mexicano, reconoció la apropiación cultural por el uso del nombre "Oaxaca" en las sandalias "Oaxaca Slip-On" creadas en colaboración con Adidas.

Las autoridades mexicanas y la comunidad de Villa Hidalgo Yalálag, Oaxaca, denunciaron que el diseño imita huaraches tradicionales sin autorización ni colaboración con los artesanos locales, violando derechos colectivos y la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos Indígenas.

Chavarría lamentó en un comunicado a AFP que el diseño no se desarrollara con la comunidad oaxaqueña y expresó que no cumplió con el respeto debido.

"Lamento profundamente que este diseño haya apropiado el nombre y no haya sido desarrollado en asociación directa y significativa con la comunidad oaxaqueña", dijo el artista en una declaración enviada a la AFP.

La presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Salomón Jara exigieron resarcimiento, y Adidas solicitó dialogar con las autoridades para reparar el daño.

"Es una propiedad intelectual, colectiva, tiene que haber un resarcimiento", dijo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, luego de anunciar una reunión entre Adidas y el gobierno de Oaxaca.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25215347673336_5a83f39ef4
Papa pide a gobernantes no ignorar 'el deseo universal de paz'
EH_UNA_FOTO_2025_08_10_T090357_377_34176a0b25
Periodistas ofrecen disculpa pública a Layda Sansores
EH_FOTO_VERTICAL_2025_08_10_T084907_538_9e5283aaec
Renunció el director del DIF municipal por el caso Fernandito
publicidad

Últimas Noticias

b8cd089a_7f65_4c75_bb4f_891245bd3771_15e211c603
Feminicidio en Villa Florida deja marcada a una comunidad
6c5c4ef9_6fa3_41ec_a674_a5cde9eb7505_7a414e852b
Hallan sin vida a hombre en colonia Campestre ITAVU de Reynosa
AP_25215347673336_5a83f39ef4
Papa pide a gobernantes no ignorar 'el deseo universal de paz'
publicidad

Más Vistas

Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_8e9870a660
¿Qué es y cuál es el origen del 'viernes chilango'?
Whats_App_Image_2025_08_08_at_12_45_36_AM_d8aba1d9bf
Mejorando transporte escolar, se irían 70,000 carros del tráfico
INFO_7_UNA_FOTO_8_a376812654
Anuncian suspensión parcial del Metro este fin de semana
publicidad
×