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Aduanas detecta tráfico de drogas en Aeropuerto de Quintana Roo

Durante la revisión, personal especializado localizó la sustancia oculta en un doble fondo para encontrar la presunta droga

Por Diana Valeria Leyva | 08 Julio 2026

Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) detectó este miércoles 2.66 kilos de ketamina ocultos en el doble fondo de un equipaje proveniente de Colombia en el Aeropuerto Internacional de Cancún, Quintana Roo.

En acciones permanentes de vigilancia e inspección en los puntos de ingreso al país, el equipaje fue identificado mediante los mecanismos institucionales de análisis de riesgo.

La dueña del equipaje no obtuvo la autorización para entrar al territorio, por lo que se llevó a cabo la inspección correspondiente.

Durante la revisión, personal especializado localizó la sustancia oculta en un doble fondo para encontrar la droga.

Todo lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades competentes para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

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