Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
sheinbaum_aduana_aumento_ingreso_0dd1c20a78
Tamaulipas

Aumentan $1.25 billones de pesos en ingresos de Aduanas en 2025

Durante la inauguración de Aduana de Nuevo Laredo, la mandataria federal reveló esta cifra como parte del desarrollo y trabajo coordinado con fuerzas federales

  • 25
  • Enero
    2026

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró este domingo que el ingreso por Aduanas aumentó en un 25%, lo que equivale a más de un $1,250,000,000,000 pesos.

"El ingreso para el país es más de un billón de pesos. Entre 2024 y 2025, el ingreso de Aduanas, el ingreso para el pueblo de México aumentó de un billón a 1.250 billones de pesos"

Durante la inauguración de la Aduana de Nuevo Laredo, Tamaulipas, la mandataria federal recalcó que esta elevación en la recaudación se debe al trabajo de los titulares de cada aduana en el país, es decir, tanto de la Secretaría de Marina como de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Centralización de procesos en Aduana

Aseguró que con la implicación de nueva tecnología para digitalizar los proceso del SAT y de Aduanas se vuelvan uno solo para reducir el tiempo de entrada de la mercancía por los puertos internacionales.

"La entrada de una mercancía al país, si se tiene un proceso que lleva cinco días, pues retrasa todo el desarrollo del país. Si esto se reduce en tres días, entonces va a haber mayor eficiencia, productividad, todo lo que significa para todas las empresas". 

Sheinbaum aseguró que para este año se buscará agregar más de 250,000 millones de pesos adicionales a lo ya establecido al trabajo coordinado.

"Este año vamos por otros  250,000 millones de pesos adicionales, es decir, llegar a un 1.5 billones de pesos en los ingresos a las aduanas y lograr mayor eficiencia en todos los procesos".

Reiteró su agradecimiento hacia los encargados de los titulares debido a la honestidad con la que se trabaja "todos los días".

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2026_01_26_T110302_545_1275660632
Exvicealmirante pide a Sheinbaum revisar caso por huachicol
sheinbaum_fbi_involucrado_3444816007
Sheinbaum confirma entrega voluntaria de Ryan Wedding
Whats_App_Image_2026_01_26_at_1_36_59_AM_96a2e37c59
Sheinbaum anuncia inversión histórica para Tamaulipas
publicidad

Últimas Noticias

EH_DOS_FOTOS_2026_01_26_T141914_564_3a664381e8
Bonnie Tyler dice que no monetiza con Total Eclipse of the Heart
correcaminazo_parras_35af97677a
Anuncia Coahuila edición 2026 del evento Correcaminazo
EH_UNA_FOTO_2026_01_26_T134541_656_0709950468
Pegula elimina a Keys y habrá duelo estadounidense en Australia
publicidad

Más Vistas

771efe49_488e_43e1_9999_9abcef58cbcb_427ff05e95
Huye vendedor de Changan con enganche; denuncian fraude masivo
tae_kwon_do_2026_e2b2844feb
DIF Nuevo León impulsa inclusión en maestros de TaeKwonDo
Whats_App_Image_2026_01_24_at_10_32_29_1_7ed55fee1f
Salud alerta por sarampión y refuerza vacunación en Nuevo León
publicidad
×