Aumentan $1.25 billones de pesos en ingresos de Aduanas en 2025

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró este domingo que el ingreso por Aduanas aumentó en un 25%, lo que equivale a más de un $1,250,000,000,000 pesos.

"El ingreso para el país es más de un billón de pesos. Entre 2024 y 2025, el ingreso de Aduanas, el ingreso para el pueblo de México aumentó de un billón a 1.250 billones de pesos"

Durante la inauguración de la Aduana de Nuevo Laredo, Tamaulipas, la mandataria federal recalcó que esta elevación en la recaudación se debe al trabajo de los titulares de cada aduana en el país, es decir, tanto de la Secretaría de Marina como de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Centralización de procesos en Aduana

Aseguró que con la implicación de nueva tecnología para digitalizar los proceso del SAT y de Aduanas se vuelvan uno solo para reducir el tiempo de entrada de la mercancía por los puertos internacionales.

"La entrada de una mercancía al país, si se tiene un proceso que lleva cinco días, pues retrasa todo el desarrollo del país. Si esto se reduce en tres días, entonces va a haber mayor eficiencia, productividad, todo lo que significa para todas las empresas".

Sheinbaum aseguró que para este año se buscará agregar más de 250,000 millones de pesos adicionales a lo ya establecido al trabajo coordinado.

"Este año vamos por otros 250,000 millones de pesos adicionales, es decir, llegar a un 1.5 billones de pesos en los ingresos a las aduanas y lograr mayor eficiencia en todos los procesos".

Reiteró su agradecimiento hacia los encargados de los titulares debido a la honestidad con la que se trabaja "todos los días".

